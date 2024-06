Πέθανε ο ηθοποιός Bill Cobbs – Συμμετείχε στην ταινία «Μια νύχτα στο Μουσείο» και στη σειρά «Sopranos»

Ο ηθοποιός Bill Cobbs, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Μια νύχτα στο Μουσείο», «Ο σωματοφύλακας» και στη σειρά «Sopranos» πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Την είδηση του θανάτου του βετεράνου ηθοποιού των «Sopranos», ανακοίνωσε μέσω της σελίδας του στο Facebook, ο αδελφός του, Thomas Cobbs, ο οποίος έγραψε: «Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Bill Cobbs. Την Τρίτη, 25 Ιουνίου, ο Bill έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Αγαπημένος σύντροφος, μεγάλος αδελφός, θείος, (σαν) γονέας, νονός και φίλος, ο Bill γιόρτασε πρόσφατα και με χαρά τα 90α γενέθλιά του περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα.

Ως οικογένεια παρηγορούμαστε γνωρίζοντας ότι ο Bill έχει βρει την ειρήνη και την αιώνια ανάπαυση με τον Ουράνιο Πατέρα του. Ζητάμε τις προσευχές σας και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Ο Cobbs γεννήθηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο το 1934. Υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ως τεχνικός ραντάρ για οκτώ χρόνια. Το 1970, σε ηλικία 36 ετών, έφυγε για τη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική. Συντηρούσε τον εαυτό του οδηγώντας ταξί, πουλώντας παιχνίδια και κάνοντας πολλές άλλες περιστασιακές δουλειές.

Ο πρώτος του επαγγελματικός ρόλος, ήταν στο «Ride a Black Horse». Από εκεί και πέρα, εμφανίστηκε σε μικρές θεατρικές παραγωγές, έκανε θέατρο δρόμου και συμμετείχε στο περιφερειακό θέατρο και στο Eugene O’Neill Theatre.

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, στην ταινία «The Taking of Pelham One Two Three» (1974).

Είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, με κυριότερες τις «The Sopranos», «One Tree Hill» και «Star Trek: Enterprise» (ως Dr. Emory Erickson, εφευρέτης του Transporter).

