Ελβετία: Πίνακες των Μονέ και Βαν Γκογκ αφαιρούνται από μουσείο – Πιστεύεται ότι κλάπηκαν από τους Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο

Ένα από τα κορυφαία μουσεία τέχνης της Ελβετίας δηλώνει ότι θα αφαιρέσει πέντε πίνακες από μία από τις εκθέσεις του, στα πλαίσια έρευνας για το αν αυτοί ανήκουν στα έργα που είχαν λεηλατηθεί από τους Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για έργα μιας συλλογής του μουσείου Kunsthaus στη Ζυρίχη και οι δημιουργοί τους ανήκουν στους σπουδαιότερους ζωγράφους του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Κλόντ Μονέ και Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

Η απόφαση να αφαιρεθούν οι πίνακες έρχεται μετά τη δημοσίευση νέων κατευθυντήριων γραμμών, με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού πολιτιστικών έργων που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στις οικογένειες, από τις οποίες εκλάπησαν.

Εδώ και καιρό υπάρχουν υποψίες σχετικά με την προέλευση των έργων της συλλογής Emil Bührle – που πήρε το όνομά της από έναν γερμανικής καταγωγής έμπορο όπλων, ο οποίος έκανε την περιουσία του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου κατασκευάζοντας και πουλώντας όπλα στους Ναζί. Μέχρι το θάνατό του το 1956, ο Bührle είχε συγκεντρώσει μια συλλογή περίπου 600 έργων τέχνης. Μεγάλο μέρος αυτών τα διαχειρίζεται το Ίδρυμα Bührle και εκτίθενται στο Kunsthaus στο πλαίσιο 20ετούς δανεισμού.

Τα έργα τέχνης που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι τα εξής:

• Jardin de Monet à Giverny του Κλόντ Μονέ

• Portrait of the Sculptor Louis-Joseph του Γκουστάβ Κουρμπέ

• Georges-Henri Manuel του Ανρί ντε Τουλούζ- Λωτρέκ

• The Old Tower του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

• La route montante του Πωλ Γκωγκέν

Ένα έκτο έργο της συλλογής, το La Sultane του Εντουάρντ Μανέ, έχει επίσης τεθεί υπό περαιτέρω έλεγχο, αλλά το ίδρυμα δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε αυτό και ότι ο πίνακας θα εξεταστεί ξεχωριστά.

Το εν λόγω έργο ανήκε στον Σίλμπερμπεργκ, έναν Γερμανοεβραίο βιομήχανο, του οποίου η εκτεταμένη συλλογή έργων τέχνης πωλήθηκε σε αναγκαστικούς πλειστηριασμούς από τους Ναζί. Πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε στο ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου του Άουσβιτς κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και, όπως αναφέρει η εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, δεν είναι σίγουρο αν ο Σίλμπερμπεργκ αναγκάστηκε να πουλήσει τη La Sultane ή αν το έκανε για οικονομικούς λόγους.

Το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος της Συλλογής Emil Buhrle ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «δεσμεύεται να αναζητήσει μια δίκαιη και ισότιμη λύση για τα έργα αυτά με τους νόμιμους διαδόχους των πρώην ιδιοκτητών, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές», αναφέρει το BBC.

Η Ελβετία αποτελεί μια εκ των περισσότερων από 20 χωρών που συμφώνησαν νωρίτερα φέτος με τις νέες βέλτιστες πρακτικές του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των έργων τέχνης που είχαν λεηλατήσει οι Ναζί.