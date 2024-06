Γαβαλάς για Μενεγάκη: «Τι θέλει να είναι; Διαμέρισμα στον Περισσό ή το Κολοσσαίο της Ρώμης;»

Στην εκπομπή Breakfast@star μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίο ρωτήθηκε για το My Style Rocks, την Έλενα Χριστοπούλου αλλά και την Ελένη Μενεγάκη.

«Είμαι σε μια φάση δημιουργίας, αλλά και ανάπαυλας, γιατί πέρασα έναν επαγγελματικά επώδυνο χειμώνα. Πέρασα ωραία στο My Style Rocks. Show όπως το Power of Love με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Δεν έχω κάνει συζητήσεις για τη νέα σεζόν και το My Style Rocks και δεν ήθελα να κάνω. Δεν με τρελαίνει και τόσο επειδή έχει το ριάλιτι μέσα», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Οι εκπομπές παρατραβούν κάποια θλιβερά θέματα. Θα συμβούλευα να έχουν περισσότερη ψυχαγωγία. Μου έλειπε η Έλενα Χριστοπούλου από την τηλεόραση, αλλά όταν την είδα στο TV Queen, στεναχωρήθηκα».

Τέλος για την Ελένη Μενεγάκη και τα όσα ακούγονται για το τηλεοπτικό της μέλλον, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Τι θέλει να είναι η Ελένη; Διαμέρισμα στον Περισσό ή το Κολοσσαίο της Ρώμης;».

