Κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο για τις κεφαλαιαγορές: Η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα

Στο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the center of Economy» που πραγματοποιείται στην Αθήνα μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, κάτι που έχει αναγνωριστεί από τις αγορές» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Δεν παρέλειψε να πει μάλιστα ότι «χρειαζόμαστε νέες προσεγγίσεις και θα πρέπει να αποφύγουμε τις μεθόδους χρηματοδοτικού εκφοβισμού».

«Οι κεφαλαιαγορές έχουν αποδειχτεί αρκετά ανθεκτικές, παρά τις συνεχείς αναταράξεις. Είναι δίκαιο να πούμε ότι παρά το ότι η εικόνα που παρουσιάζει μιας ομαλοποίησης της κατάστασης, δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα τον κίνδυνο» σημείωσε ο πρωθυπουργός συμπληρώνοντας ότι «το 2024 δεν αναμένουμε παρά μόνο μία μέτρια ανάκαμψη». Μιλώντας για τις πληθωριστικές πιέσεις δήλωσε ότι «ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι υψηλότερος από ότι θα ελπίζαμε, ειδικά στα τρόφιμα» σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη ενεργειακές αναταράξεις αν και τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά.

«Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και οξύτητα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας αναφορά και στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

«Εκπληκτικά θετική η πορεία της ελληνικής οικονομίας»

Μιλώντας για τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας δήλωσε ότι «η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι εκπληκτικά θετική». Κάνοντας μια εκτενή αναφορά στα οικονομικά μεγέθη δήλωσε ότι «ήδη ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μετά από μια μακρά περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης ο στόχος μας ήταν πάντοτε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ανάκαμψης. Να κινηθούμε ταχύτερα προς την ανάπτυξη».

«Θα πρέπει να καλύψουμε το κενό των προηγούμενων ετών στις επενδύσεις. Είχαμε μεγάλη απώλεια επενδύσεων και την καλύψαμε αλλά έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι σταθερή και έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Πιστεύω ότι δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δημοσιονομικά τόσο αυστηρές όσο η Ελλάδα. Φαίνεται να έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου ελλείμματος που έχει καταγραφεί ποτέ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σχετικής σύντομης».

Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα συμπλήρωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές: «Έχουμε σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια και φυσικά έχουμε και μια ποιότητα που αυτή την στιγμή προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Καταγράφουμε επίπεδα ρεκόρ στις εξωτερικές επενδύσεις. Εξάγουμε και εισάγουμε» προσθέτοντας ότι οι εξαγωγές αυτή την στιγμή αποτελούν το 50% του ΑΕΠ.

Μιλώντας για τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας ο κ. Μητσοτάκης την χαρακτήρισε ως «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία ενώ αναφερόμενος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο δήλωσε ότι κατάφερε να προσελκύσει σημαντικούς επενδυτές από το εξωτερικό.

«Υπάρχει δυνατότητα για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς»

«Θέλω να τονίσω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι υπάρχει δυνατότητα για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς γι’ αυτό και αυτό το συνέδριο, που επικεντρώνεται στις τρέχουσες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες τάσεις των κεφαλαιαγορών, με ειδικό βάρος στις προκλήσεις της βιωσιμότητας και στην ανάλυση των επιπτώσεων που έχει η κλιματική αλλαγή στο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν θα μπορούσε να συνμβεί σε καλύτερη στιγμή.

Μιλώντας για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης δήλωσε ότι έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος αλλά αυτό δεν είναι αρκετό

«Θέλουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής των πολιτών μας» ανάφερε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι «χρειάζεται μια αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων» σημειώνοντας παράλληλα ότι «χρειαζόμαστε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το κοινό καλό»

Μιλώντας για τις τράπεζες και τη χρηματοδότηση των πολιτών και των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα πρέπει να λάβουν περισσότερα ρίσκα για να βοηθήσουν τους πολίτες. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Υποστηρίζουμε μέτρα που στοχεύουν στην εναρμόνιση και στη σύγκλιση των ρυθμιστικών μέτρων» προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης επίβλεψης των κεφαλαιαγορών κάνοντας λόγο για κοινούς κανόνες».

