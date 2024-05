Διάκριση για τη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας

Σπουδαία διάκριση για τη ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ στο Tbilisi International Student Theater Festival που κατάφερε, ανάμεσα σε σημαντικές Ακαδημίες να πάρει το βραβείο του BEST ENSEMBLE!!!!

Mε την παράσταση digging BECKETT Dig! Dig!! Dig!!!

Σε διδασκαλία και σκηνοθεσία: Γιώργου Ζαμπουλάκη.

Συμμετείχαν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της Σχολής: Φάνης Καραπαναγιώτης , Μαριλένα Σεφτελή, Γιάννης Παναγόπουλος, Λίλα Λέντζα, Ασημίνα Χριστοπούλου, Γεωργία Μυλωνά, Χρύσα Καρούση, Αναστασία Κυρίτση.

Το Tbilisi International student Theater Festival το διευθύνει ο σκηνοθέτης Georgi Kljain και έλαβε χώρα 8 -16 Μάϊου στο , Shota Rustaveli University στην Τιφλίδα.

Συμμετείχαν:

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University (TAFU)

The Aleksander Zelwerowicz Academy of Dramatic Art in Warsaw,

National Academy of Theatre Arts in Krakow (AST),

Institute for Applied Theatre Studies, Justus-Liebig University, Gießen Yoram Loewenstein Acting School; The Academy of Performing Arts in Prague (DAMU)

Drama School of the Municipal and Regional Theatre of Patras

Batumi Art Teaching University

Κριτική επιτροπή:

Επικεφαλής: Patrice Pavis

Μέλη: Frank Behnke, Andro Enukidze, Ana (Alexandra) Sulamanidze

Special Guest: Michael Thalheimer

diggingBECKETT Dig! Dig!! Dig!!!

Διδασκαλία – Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης

Βοηθός σκηνοθέτης documentation: Xριστόφορος Βογιατζής

Breath Φάνης Καραπαναγιώτης, Μαριλένα Σεφτελή, Γιάννης Παναγόπουλος. Cascando Λίλα Λέντζα, Ασημίνα Χριστοπούλου

Come and go Γεωργία Μυλωνά, Χρύσα Καρούση, Αναστασία Κυρίτση