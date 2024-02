Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Π. Παπαδόπουλου στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Π. Παπαδόπουλος για περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Π. Αβραμίδης. Στην προγραμματισμένη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την θεσμική εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ανάγκη ύπαρξης χρηματοδοτικής γραμμής στη νέα Προγραμματική Περίοδο για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και μία σειρά λοιπών ζητημάτων που ενδυναμώνουν τη συνέργεια εκατέρωθεν των δύο φορέων.

To Corallia-Ventures-Fund επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο ΕΛΚΕ, μέσω του Τμήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, φιλοξένησε, για πρώτη φορά, μέλη Επενδυτικού Ταμείου στο Πανεπιστήμιό μας την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου.Το Corallia-Ventures-Fund είναι το πρώτο στην Ελλάδα που επικεντρώνεται αμιγώς και σκοπεύει να χρηματοδοτήσει ερευνητικές – επιχειρηματικές ομάδες πρώιμου σταδίου, που έχουν προέλθει από τη διαδικασία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Το Corallia-Ventures-Fund αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 8 ερευνητικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην ομάδα διαχείρισης του fund μέσω της μεθόδου pitching. Η επίσκεψη είχε ως στόχο τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος εκατέρωθεν και την υποστήριξη των ομάδων και στα επόμενα στάδια συνεργασίας. Αναμένοντας την εξέλιξη αυτής της συνεργασίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει τον δικό του ελαιώνα

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ολοκληρωθεί μία στοχευμένη σειρά εργασιών. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν και στον ελαιώνα του Ιδρύματος με αποκλειστικό στόχο την πλήρη αξιοποίηση του. Ο ελαιώνας καλλιεργείται βιολογικά, παράγοντας ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών κατάφερε να ολοκληρώσει τον εντοπισμό και την ψηφιακή αποτύπωση των ελαιόδεντρων στο Ρίο, στο Κουκούλι και στο Μπεγουλάκι. Με τη βοήθεια της Γεωπονικής Σχολής και ειδικότερα των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας, δημιουργήθηκε μια βάση χωρικών δεδομένων και μια εφαρμογή θέασης που δίνει την δυνατότητα ύπαρξης καθαρής εικόνας του αριθμού και της θέσης των δένδρων, της παραγωγικής τους κατάστασης, της επιμέλειας και φροντίδας που δίνεται, καταγράφοντας και ενημερώνοντας ταυτόχρονα για κάθε ενέργεια τη βάση δεδομένων. Μέχρι σήμερα έχουν αποτυπωθεί 6300 ελαιόδεντρα, των ποικιλιών Κορωνέικη και Πατρινή καθώς και αγριελιές. Το εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο, διήρκησε αρκετούς μήνες, ωστόσο άξιζε την προσπάθεια καθώς τώρα είναι γνωστός ο αριθμός και η θέση των δένδρων και των ποικιλιών του ελαιώνα γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα πλήρης αξιοποίησης τους. Με τα στοιχεία που έχει το Ίδρυμα στη διάθεσή του πραγματοποίησε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια διόρθωση της ‎Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, αποφέροντας οικονομικά οφέλη στο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα φυτεύτηκαν 200 νέα δένδρα στον περιβάλλοντα χώρο της Ιατρικής Σχολής. Από πέρσι την άνοιξη ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε και να εμβολιάζουμε τις αγριελιές διαδικασία που θα συνεχισθεί και φέτος με σκοπό να γίνουν όλα τα δένδρα παραγωγικά. Η επέκταση του ελαιώνα σε εκτάσεις ως τώρα μη προσπελάσιμες, οι συνεχείς εργασίες καθαρισμού και διατήρησης των δένδρων σε συνδυασμό με το περιαστικό πάρκο, ένα χώρο με θεματικά μονοπάτια, ποδηλατοδρόμους, χώρους εκγύμνασης και ανοιχτό θέατρο, αλλάζουν την εικόνα που Ιδρύματος. Με τις δράσεις αυτές το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ανοιχτό όχι μόνο στους φοιτητές αλλά σε κατοίκους της περιοχής και επισκέπτες δίνοντας τους τη δυνατότητα να περιπλανηθούν στις εγκαταστάσεις του αλλά και να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες.

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Οικονομική Ενίσχυση Επιστημονικών Φοιτητικών Ομάδων Α’ εξάμηνο 2024 | αιτήσεις από 9 έως 23 Φεβρουαρίου

Οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Επιστημονικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για το Α’ εξάμηνο 2024 (Ιανουάριος – Ιούνιος) από 9 έως και 23 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59 (αυστηρά).

Για την υποβολή αιτημάτων επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://research.upatras.gr/enischysi-foititikon-omadon/

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Χρηματοδότηση Δημοσιεύσεων

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για χρηματοδότηση των δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης (έτους 2024). Αναλυτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια χρηματοδότησης στο σύνδεσμο: https://research.upatras.gr/journals/

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Χρηματοδότηση Συνεδρίων | Αιτήσεις έως 23.02.2024

Η Επιτροπή Ερευνών επιχορηγεί τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & θερινά σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνονται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος για το Α΄Εξάμηνο του έτους 2024. Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για διοργάνωση συνεδρίου/εκδήλωσης κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2024 και η οποία θα είναι ανοιχτή από 09.02.2024 έως 23.02.2024. Για την εγγραφή και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου/εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο σύνδεσμο: https://research.upatras.gr/synedria/

Συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε Διεθνή Συνέδρια 2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα καλύψει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Τακτικού προϋπολογισμού κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2024, μέρος της δαπάνης συμμετοχής μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σε Διεθνή Συνέδρια για παρουσίαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, που θα συμμετάσχουν σε Συνέδρια και επιθυμούν να τύχουν μερικής χρηματοδότησης, μπορούν να υποβάλουν από 12/02/2024 μέχρι και 15/3/2024, αίτηση στον ιστότοπο https://invoice.upatras.gr. Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών https://doy.upatras.gr, μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε και τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν με τη σωστή χρονική σειρά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα έγκρισης.

20.2.24 | 40 χρόνια ΤΕΕΑΠΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) οργανώνει Ημερίδα για τα 40 χρόνια λειτουργίας του, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (10.00 – 15.00) στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Για το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες: https://www.upatras.gr/ekdilosi-gia-ta-40-chronia-tou-teeapi/.

21.2.2024 | Κοπή πίτας 2024 του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

Το Σώμα Ομότιμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ) θα πραγματοποιήσει ανοιχτή εκδήλωση για την κοπή της πίτας 2024, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21/2 και ώρα 7 μμ., στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α-Πρυτανείας, 1ος όροφος).

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστο Μπούρα

Παρουσίαση των πεπραγμένων για το 2023 και του προγραμματισμού δράσεων για το 2024 του ΣΟΚΠΠ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ομότιμο Καθηγητή Σταύρο Κουμπιά

Κοπή της Πίτας

Ομιλία του Καθηγητή του Τμήματος Mηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ. Σπήλιο Φασόη με τίτλο «Κωνσταντινούπολη: φωτογραφικές ματιές στα μνημεία και την ιστορία».

5.3.2024 | Διαδικτυακό σεμινάριο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Tο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στις διαδικτυακές ομιλίες:

Title: Comparing the carbon footprint of urban and conventional agriculture – A reflection on findings and impacts

Jason Hawes

University of Michigan School for Environment and Sustainability Title: The importance of social impact and acceptability assessments for cities transition processes to guide societies towards equitable and sustainable outcomes

Dr. Fedra Vanhuyse

Head of Division Societies, Climate and Policy Support and Senior Research Fellow at the Stockholm Environment Institute

Οι ομιλίες θα διεξαχθούν στις 5 Μαρτίου και ώρα 17.00 στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/j/95226951252 με ανοικτή πρόσβαση.

Πατήστε εδώ για σύνδεση

Περισσότερες πληροφορίες: http://susagri.upatras.gr

Η θεατρική ομάδα «ΣΦήγΚΕΣ» “κατέκλυσαν” το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗΣ

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 στις 20:30 το βράδυ δόθηκε η παράσταση «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ», την οποία ανέβασαν οι «ΣΦήγΚΕΣ» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από την συνεχιζόμενη επιτυχία της παράστασης στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+ και τις εξαίρετες αναφορές που απέσπασε. Να σημειωθεί ότι και η παράσταση της Κυριακής στη μεγαλοπρεπή σκηνή του Πανεπιστημίου Πατρών κατάφερε να κλέψει της καλύτερες των εντυπώσεων συνθέτοντας τα συστατικά για μία επιτυχημένη θεατρική βραδιά. Η παράσταση δόθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία οι συντελεστές της παράστασης αποδέχθηκαν με χαρά. Ωστόσο το Πανεπιστήμιο Πατρών διέθεσε σε όλο το προσωπικό 300 δωρεάν προσκλήσεις των δύο ατόμων, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να απολαύσει την ξεχωριστή χιουμοριστική παράσταση της υπερδραστήριας θεατρικής ομάδας ΣΦήγΚΕΣ. Αναφορικά με τις προσκλήσεις τηρήθηκε αυστηρά η σειρά προτεραιότητας ενδιαφέροντος και μέχρι εξαντλήσεώς τους. Η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών συμπληρώνει το παζλ της διασύνδεσης αλλά και της συνεργασίας του Ιδρύματος με την κοινωνία με έμφαση στη συνέργεια και σύμπραξη του Πανεπιστημίου Πατρών με θεατρικές ομάδες της Πάτρας. Άλλωστε το Ίδρυμα έχει φανερώσει το πολιτιστικό του έργο μέσω των αντίστοιχων πολιτιστικών ομάδων που διαθέτει, οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά ενισχύοντας περαιτέρω την ταυτότητα του Ιδρύματος. Αδιαμφησβήτητα το Πανεπιστήμιο Πατρών άπλωσε για μία ακόμη φορά γέφυρες συνεργασίας και αλληλεγγύης στο βωμό της τέχνης αυτή τη φορά.

Διάλεξη Καθ. Sarah M. Whiting, Dean Harvard GSD, Βουλευτικό, Ναύπλιο 29-1

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών η διάλεξη της Καθηγήτριας Sarah M. Whiting, Dean του Harvard University Graduate School of Design, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στον ιστορικό χώρο του Βουλευτικού, στο Ναύπλιο. Η διάλεξη είχε τίτλο «Dynamic Wholes». Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός ενώ την ομιλήτρια προσφώνησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθηγητής Γιάννης Α. Αίσωπος. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπλιέων, με τη συνεργασία του Harvard Center for Hellenic Studies in Greece, με έδρα το Ναύπλιο, και τη χορηγία των Αχιλλέα και Κωστάντζας Κωνσταντακοπούλου. Στα πλαίσια της παρουσίας της Dean Whiting την Ελλάδα, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμφώνησε με το Harvard University Graduate School of Design την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συνεργασιών. Για να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση αυτή πατήστε εδώ: Department of Architecture Facebook Page: https://www.facebook.com/PatrasSchoolofArchitecture/posts/989506832611409?ref=embed_post

Department of Architecture Website: http://www.arch.upatras.gr/el/activities/lectures/sarah-m-whiting-dean-harvard-university-graduate-school-of-design-lecture-dynamic-wholes-7554.html

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού @UP

Κυκλοφόρησε το 16ο τεύχος του περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών @UP. Μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2024/02/@up16_-1.pdf Tο περιοδικό είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν τη συνεργασία τους στο newsletter@upatras.gr

MET: Ανα ΜΕΤ άδοση Τεύχος Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2024

Κυκλοφόρησε το 36ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2024. Μπορείτε να δείτε το νέο τεύχος στο σύνδεσμο: Τεύχος 36ο Φεβρουάριος -Μάρτιος 2024.pdf (upatras.gr)

Περιοδικό Academia

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Academia. Περισσότερες πληροφορίες: https://pasithee.library.upatras.gr/academia/index

Συνέχεια παραστάσεων της “‘Οπερας της Πεντάρας” από την Θ.Ο.Ε.Π.Π. (Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου)

Η ΘΟΕΠΠ συνεχίζει για ακόμα λίγες παραστάσεις από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 στο θέατρο «Αγορά» το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ η «Όπερα της Πεντάρας», ένα από τα σπουδαιότερα έργα του 20ου αιώνα. Ένα εμβληματικό έργο που μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες, που παραμένει πάντα επίκαιρο και που ξεχώρισε λόγω της ματιάς του Μπρεχτ απέναντι στην κοινωνία. Μια ματιά που σατιρίζει και καυτηριάζει με αριστουργηματικό τρόπο την διαφθορά της κοινωνίας, τον καταστροφικό ρόλο του χρήματος και τα τερτίπια ελέγχου της άρχουσας τάξης.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων :

Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο στις 21:30 & Κυριακή στις 20:30

Από Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου έως και Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Θέατρο Αγορά, Καραϊσκάκη 149

Τηλ. Κρατήσεων: 6989460598

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Αναισθησιολογική Διαπανεπιστημιακή Συνάντηση 2024

16-17.2.24

Στις 16 & 17 Φεβρουαρίου 2024 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί η 1η Αναισθησιολογική Διαπανεπιστημιακή Συνάντηση με θέμα: «Πρωτόκολλα Ενισχυμένης Μετεγχειρητικής Ανάρρωσης – Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)».

Η συγκεκριμένη επιστημονική συνάντηση αποτελεί πρωτοβουλία της Κλινικής Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Πρόκειται για εναρκτήρια προσπάθεια επιστημονικής συνεύρεσης όλων των Πανεπιστημιακών Αναισθησιολογικών Κλινικών της χώρας μας με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων (αναισθησιολόγων, αλλά και συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων) με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία που θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στα πρωτόκολλα ERAS καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων και σύγχρονων τεχνικών παρακολούθησης με στόχο να αποτελέσει την αρχή μίας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση.

Τα πρωτόκολλα ERAS είναι ένας πολυπαραγοντικός οδικός χάρτης περιεγχειρητικής φροντίδας που έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη ταχείας μετεγχειρητικής ανάρρωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας μετεγχειρητικής νοσηλείας έως 50%, του συνολικού κόστους νοσηλείας ~30%, καθώς και τον υποτριπλασιασμό των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME θα χορηγηθούν 14,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή έχει οριστεί δωρεάν. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ: http//anaesth-universities.gr. Οι εργασίες της διημερίδας θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024. Η Τελετή Έναρξης με προσκεκλημένη ομιλήτρια την καθηγήτρια Αναισθησιολογίας κα. Ε. Αρναούτογλου και θέμα: «Ποιότητα στην Αναισθησία» θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18.30.

16-18.2.24

16-18.2.24 27ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2024»

21-22.2.24

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει από κοινού με το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕTAM) και το ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδος το 27ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2024», στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Στο συνέδριο θα γίνουν παρουσιάσεις εργασιών από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και νέους αποφοίτους Σχολών Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων της Ελλάδας σε θέματα αποτίμησης, επάρκειας υφισταμένων κατασκευών και επεμβάσεις, ανεξαρτήτως υλικού. Περισσότερα: https://www.civil.upatras.gr/index.php/event/panellhnio_foit_syndesrio_2024/

22-23.2.24

22-23.2.24 Επιστημονική Ημερίδα «Joint UP, AUTH, NKUA SEG Chapters»

24.2.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

