Ποιες τροφές χαρίζουν λαμπερό δέρμα σύμφωνα με τους δερματολόγους

Αφού είμαστε ό,τι τρώμε, τότε γιατί να μην βάλουμε στη διατροφή μας τις τροφές που κατά τους ειδικούς θα μας χαρίσουν ωραίο δέρμα και πιο λαμπερό πρόσωπο;

Πορτοκάλια

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C παρουσιάζουν λιγότερες ρυτίδες και λιγότερη ξηρότητα στο δέρμα, λόγω ηλικίας σε σχέση με αυτούς που δεν καταναλώνουν. Εκτός από τα πορτοκάλια, οι πιπεριές, οι φράουλες, τα ακτινίδια, το ρόδι, το γκρέιπφρουτ αποτελούν πολύ καλές πηγές βιταμίνης C.

Σολομός

Ο σολομός είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά που καταπραΰνουν τη φλεγμονή, σύμφωνα με τον Joshua Zeichner, M.D. και διευθυντή της κοσμητικής και κλινικής έρευνας στη δερματολογία στο Νοσοκομείο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη. Τα ελεύθερα καλά λιπαρά του οδηγούν σε υγιή κύτταρα και βοηθούν στην ενίσχυση της ενυδάτωσης του δέρματος, κρατώντας τους ερεθισμούς μακριά.

Πράσινο τσάι

Περιέχει πολυφαινόλες που το καθιστούν αντιοξειδωτικό και αντιφλεγμονώδες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τονωτικό για την καταπολέμηση της ακμής, όπως αναφέρει η Καλλιρόη Παπαντωνίου, αισθητικός δερματολόγος. Είναι ιδανικό για τη θεραπεία ουλών και κοκκινίλων, διώχνει τις τοξίνες και κρατά το δέρμα απαλό. Ακόμη, η βιταμίνη Κ στο πράσινο τσάι βοηθά στην τόνωση του κάτω μέρους των ματιών, διώχνοντας τους μαύρους κύκλους, οπότε μπορείτε να βάζετε χρησιμοποιημένα φακελάκια με τσάι στο ψυγείο και να τα αξιοποιείτε για τη θεραπεία ματιών.

Ντομάτες

Είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, αντιοξειδωτικό που προστατεύει το δέρμα από τη βλαβερή UV ακτινοβολία, σύμφωνα με τον Joshua Zeichner, κάτι που χρειαζόμαστε καθημερινά. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Dermatology, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν 5 κουταλιές της σούπας πάστα ντομάτας καθημερινά, παρουσίαζαν κατά 33% περισσότερη προστασία απέναντι σε εγκαύματα από τον ήλιο.

Καρότα

Το λαχανικό αυτό είναι πορτοκαλί χάρη στα υψηλά επίπεδα βήτα-καροτίνης που αποτελεί πρόδρομο της βιταμίνης Α, που αποτελεί μια μορφή του κύριου ενεργού συστατικού Ρετινόλη-Α. Η βιταμίνη αυτή φαίνεται πως μειώνει την παραγωγή σμήγματος, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι βοηθά και σε περιπτώσεις ψωρίασης.

Αβοκάντο

Υπάρχει λόγος που τα αβοκάντο είναι δημοφιλές συστατικό σε πολλές μάσκες προσώπου. Ο λόγος είναι ότι διεισδύουν πολύ βαθιά στα κύτταρα, αποτελώντας έναν νόστιμο τρόπο να πάρουμε μια δόση από βιταμίνες Α, D, E, καλά λιπαρά και φυτοθρεπτικά συστατικά, όπως αναφέρει η κ. Παπαντωνίου.

Ελαιόλαδο

Περίπου το 75% των λιπαρών στο ελαιόλαδο είναι μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που μπορεί να παίζουν ρόλο στη διατήρησή της νεότητας, όπως αναφέρει η Marie Jhin, M.D., πιστοποιημένη δερματολόγος και συγγραφέας του «Asian Beauty Secrets». Οι αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες στο ελαιόλαδο θα μπορούσαν επίσης να καταστείλουν τη δράση των ελευθέρων ριζών.

Καρύδια

Τα καρύδια δίνουν ώθηση στην παραγωγή κολλαγόνου και είναι επίσης πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως αναφέρει η κ. Παπαντωνίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που βοηθά στη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος, αποτρέποντας την πλαδαρότητα, αφήνοντας το δέρμα σας νεανικό και όμορφο. Πέραν τούτου, τα ωμέγα-3 βοηθούν στη μείωση του στρες ενώ ταυτόχρονα κάνουν καλό στην καρδιά, οπότε με ένα σμπάρο… πολλά τρυγόνια.

Λαχανίδα

Το πράσινο αυτό φυλλώδες λαχανικό είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, η οποία όχι μόνο είναι αντιοξειδωτική και προωθεί την υγεία των κυττάρων του δέρματος, αλλά όπως αναφέραμε και νωρίτερα αποτελεί μια μορφή του κύριου ενεργού συστατικού Ρετινόλη-Α, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής. Η τοπική εφαρμογή λαχανίδας, μάλιστα, στο δέρμα βοηθά στη μείωση της εμφάνισης μελανιών, ουλών, ραγάδων κ.ο.κ.