Βραβεία Όσκαρ 2024: «Σάρωσε» με 11 υποψηφιότητες το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου – 13 για το Oppenheimer

Το Χόλιγουντ και όλος ο πλανήτης μπαίνει σε ρυθμούς Όσκαρ, καθώς η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε χθες Τρίτη (23.1.2024) τις υποψηφιότητες των 96ων βραβείων που θα απονεμηθούν στη φαντασμαγορική τελετή απονομής στις 10 Μαρτίου. Με «φόρα» από τις Χρυσές Σφαίρες και τα Critics’ Choice Awards έρχεται ο Γιώργος Λάνθιμος και το Poor Things!

«Σάρωσε» σε υποψηφιότητες το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη είναι υποψήφια για 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων είναι το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Emma Stone.

Πιο αναλυτικά, το Poor Things είναι υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Γιώργος Λάνθιμος), Α’ Γυναικείου Ρόλου (Emma Stone), Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου, Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Ενδυματολογίας, Καλύτερης Σκηνογραφίας και Β’ Ανδρικού Ρόλου (Mark Ruffalo).

Πρωτοπόρο στις υποψηφιότητες το Oppenheimer που διεκδικεί 13 χρυσά αγαλματίδια! Στις 7 οι υποψηφιότητες για την Barbie, εκ των οποίων τα δύο Όσκαρ είναι για τα πρωτότυπα τραγούδια I’m Just Ken και What Was I Made For? που ακούστηκαν στην ταινία. Ο Ryan Gosling είναι υποψήφιος, όχι όμως η Margot Robbie.