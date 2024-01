Τα 10 πιο ακριβά έργα τέχνης στις δημοπρασίες του 2023

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε το 1932, όπως πολλά από τα πιο ακριβά έργα του Πικάσο που έχουν τεθεί σε δημοπρασία. Ήταν στη συλλογή της Νεοϋρκέζας Έμιλι Φίσερ Λαντάου και πωλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από τον οίκο Sotheby’s. Το Femme à la montre σηματοδοτεί τη δεύτερη υψηλότερη τιμή έργου του Πικάσο σε δημοπρασία. Στην κορυφή, με 179 εκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται το Les femmes d’Alger (Έκδοση «Ο»), του 1955, που τέθηκε σε δημοπρασία από τον Christie’s το 2015.

2. Γκούσταβ Κλιμτ, Dame mit Fächer (Κυρία με Βεντάλια), 1917

Τιμή πώλησης: 80 εκατ. δολάρια

3. Κλοντ Μονέ, Le bassin aux nymphéas, 1919

Τιμή πώλησης 74 εκατ. δολάρια

4. Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, El Gran Espectaculo (The Nile), 1983

Τιμή πώλησης 67 εκατ. δολάρια



5. Γκούσταβ Κλιμτ, Insel im Attersee (Island in the Attersee), 1901-2

Τιμή πώλησης 53 εκατ. δολάρια

6. Φράνσις Μπέικον, Figure in Movement, 1976

Τιμή πώλησης 52 εκατ. δολάρια

7. Ρίτσαρντ Ντίμπενκορν, Recollections of a Visit to Leningrad, 1965

Τιμή πώλησης 46,4 εκατ. δολάρια

8. Μαρκ Ρόθκο, Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Light Orange), 1955

Τιμή πώλησης 46,4 εκατ. δολάρια

9. Βασίλι Καντίνσκι, Murnau mit Kirche II (Murnau with Church II), 1910

Τιμή πώλησης 44,8 εκατ. δολάρια

Τιμή πώλησης 43,5 εκατ. δολάρια

Με πληροφορίες από artnews.com