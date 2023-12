Χρυσές Σφαίρες 2024: Σαρώνουν Barbie, Oppenheimer και Poor Things του Λάνθιμου

Η Barbie η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις του 2023, κυριαρχεί στις υποψηφιότητες για τις 81ες Χρυσές Σφαίρες 2024 ενώ ακολουθούν το Οπενχάιμερ και το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

Η ταινία Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ είναι υποψήφια για εννέα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων καλύτερης ταινίας (κωμωδία ή μιούζικαλ), σεναρίου, σκηνοθεσίας, γυναικείας ερμηνείας για τη Μάργκοτ Ρόμπι, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Ράιαν Γκόσλινγκ καθώς και τρεις ξεχωριστές συμμετοχές στην κατηγορία του πρωτότυπου τραγουδιού στις Χρυσές Σφαίρες 2024. Η Barbie γίνεται έτσι η δεύτερη ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες όλων των εποχών στις Χρυσές Σφαίρες ισοβαθμώντας με το Cabaret του 1972 και δεύτερη μόνο μετά το Nashville, που πήρε 11.

Την ταινία Barbie ακολουθεί στενά το Οπενχάιμερ, η ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν στον Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ και η ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, η οποία έχει οκτώ υποψηφιότητες. Μεταξύ αυτών ο Κϊλιαν Μέρφι για την ερμηνεία του, η Έμιλι Μπλαντ για δεύτερο γυναικείο ρόλο και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για δεύτερο ανδρικό, αντίστοιχα.

Το Poor Things, η «ξέφρενη φαντασίωση» του Γιώργου Λάνθιμου για μια γυναίκα που μετενσαρκώθηκε με τον εγκέφαλο ενός μωρού, απέδωσε καλύτερα από το αναμενόμενο με επτά υποψηφιότητες. Ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία του Poor Things.

Η Έμμα Στόουν είναι υποψήφια για πρώτο γυναικείο ρόλο σε κωμωδία ή μιούζικαλ, ενώ η Λίλι Γκλάντστόουν είναι υποψήφια στην αντίστοιχη κατηγορία δράματος. Η Γκλάντστοουν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την Ανέτ Μπένινγκ για το κολυμβητικό δράμα Nyad, τη Σάντρα Χούλερ για τη βραβευμένη με το Χρυσό Φοίνικα Anatomy of a Fall, την Γκρέτα Λι για τις ρομαντικές ζωές του παρελθόντος και την Καϊλί Σπανί για την Πρισίλα της Σοφίας Κόπολα.

Το «Succession» συγκέντρωσε εννέα κορυφαίες υποψηφιότητες για την τελευταία του σεζόν. Το “The Bear” και το “Only Murders in the Building”, τα οποία μεταδίδονται και τα δύο στο FX, ήταν τα δεύτερα σε υποψηφιότητες με πέντε το καθένα. Εκτός από το “Succession”, στην κατηγορία για το καλύτερο τηλεοπτικό δράμα υποψήφια είναι τα “1923”, “The Crown”, “The Diplomat”, “The Last of Us” και “The Morning Show”. Τα «The Bear» και «Only Murders in the Building» είναι υποψήφια για την καλύτερη κωμωδία μαζί με τα «Abbott Elementary», «Barry», «Jury Duty» και «Ted Lasso».

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες

Καλύτερη Δραματική ταινία

Ανατομία Μιας Πτώσης

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ο Μαέστρος [Maestro]

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερη Κωμωδία ή μιούζικαλ

Air

American Fiction

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

May December

Poor Things

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Μπράντλει Κούπερ (Ο Μαέστρος [Maestro])

Γκρέτα Γκέργουιγκ Barbie

Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things)

Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)

Μάρτιν Σκορσέζε (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Σελίν Σονγκ (Περασμένες Ζωές)

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Δραματική ταινία

Ανέτ Μπένινγκ, Nyad [Νταιάν Νάϊαντ]

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Χίλερ, Ανατομία Μιας Πτώσης

Γκρέτα Λι, Περασμένες Ζωές

Κάρι Μάλιγκαν, Ο Μαέστρος [Maestro]

Κέιλι Σπέινι, Priscilla

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Φαντάζια Μπαρίνο, The Color Purple

Τζένιφερ Λόρενς, Μαθήματα Αποπλάνησης

Νάταλι Πόρτμαν, May December

Μάργκο Ρόμπι, Barbie

Έμμα Στόουν, Poor Things

Β’ Γυναικείος ρόλος

Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Τζούλιαν Μουρ, Nyad [Νταϊαν Νάιαντ]

Τζούλιαν Μουρ, May December

Ρόζαμουντ Πάικ, Saltburn

Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Α’ Ανδρικός σε Δραματική Ταινία

Μπράντλεϊ Κούπερ, Ο Μαέστρος [Maestro]

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κόλμαν Ντομίνγκ, Rustin

Μπάρι Κίγκαν, Saltburn

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Άντριου Σκοτ, Άγνωστοι Μεταξύ Μας

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Νίκολας Κέιτζ, Ονειρικό Σενάριο

Τίμοθι Σαλαμέ, Γουόνκα

Ματ Ντέιμον, Air

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Χοακίν Φοίνιξ, Ο Μπο Φοβάται

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction

Β’ Ανδρικός ρόλος

Γουίλεμ Νταφόε, Poor Things

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζουνιορ, Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Τσαρλς Μέλτον, May December

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Καλύτερο Σενάριο

Barbie

Poor Things

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Περασμένες Ζωές

Ανατομία Μιας Πτώσης

Καλύτερη Μουσική

Poor Things

Οπενχάιμερ

Το Αγόρι κι ο Ερωδιός

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνοσύμπαν

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Καλύτερο Τραγούδι

«Addicted to Romance», Bruce Springsteen (She Came to Me)

«Dance the Night», Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt (Μπάρμπι [Barbie])

«I’m Just Ken», Mark Ronson & Andrew Wyatt (Μπάρμπι [Barbie])

«Peaches», Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond & John Spiker (The Super Mario Bros. Move)

«Road to Freedom», Lenny Kravitz (Rustin)

«What Was I Made For?», Billie Eilish & Finneas Μπάρμπι [Barbie]

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Το Αγόρι κι ο Ερωδιός

Στο Στοιχείο Τους

Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνοσύμπαν

Suzume

The Super Mario Bros. Movie

Ευχή

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ανατομία Μιας Πτώσης (Γαλλία)

Io Capitano (Ιταλία)

Περασμένες Ζωές (ΗΠΑ)

Society of the Snow (Ισπανία)

Ζώνη Ενδιαφέροντος (Ηνωμένο Βασίλειο)

Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς

Μπάρμπι [Barbie]

Οι Φύλακες του Γαλαξία 3

John Wick: Chapter 4

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο

Όπενχάιμερ [Oppenheime]

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Taylor Swift: The Eras Tour

The Super Mario Bros. Movie

Καλύτερη Δραματική Σειρά

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Καλύτερη Μιούζικαλ ή Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Bear

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones & the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

Α’ Δραματικός Γυναικείος ρόλος

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, The Curse

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Elle Fanning (The Great)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Ayo Edebiri, The Bear

Α’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Riley Keough, Daisy Jones & The Six

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen, Love & Death

Juno Temple, Fargo

Rachel Weisz, Dead Ringers

Ali Wong, Beef

Α’ Δραματικός Ανδρικός Ρόλος

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Dominic West (The Crown)

Α’ Ανδρικός ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Α’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Matt Bomer, Fellow Travellers

Sam Claflin, Daisy Jones & The SIx

Jon Hamm, Fargo

Woody Harrelson, White House Plumbers

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun, Beef

Β’ Γυναικείος ρόλος σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Elizabeth Debicki, The Crown

Abby Elliott, The Bear

Christina Ricci, Yellowjackets

J. Smith Cameron, Succession

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Β’ Ανδρικός σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία

Billy Crudup (The Morning Show)

Matthew Macfadyen (Succession)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Alan Ruck (Succession)

Alexander Skarsgård (Succession)

Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up κωμωδίας για την τηλεόραση

Ricky Gervais (Armageddon)

Trevor Noah (Where Was I)

Chris Rock (Selective Outrage)

Amy Schumer (Emergency Contact)

Sarah Silverman (Someone You Love)

Wanda Sykes (I’m an Entertainer).