Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα – Με ρουκέτες απαντά η Χαμάς

Την ίδια ώρα η Χαμάς σύμφωνα με πληροφορίες από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσων AFP,υποστήριξε ότι θα απελευθερώσει τους ξένους ομήρους μέσα «στις επόμενες ημέρες».

O Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Telegram, επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς δήλωσε σε διαμεσολαβητές πως θα απελευθερώσει από τη Γάζα έναν αριθμό ξένων αιχμαλώτων τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα οι διασυνοριακές επιθέσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και του ισραηλινού στρατού εγείρουν φόβους για την εμπλοκή της στον πόλεμο. Τις ανησυχίες εντείνει και η πληροφορία ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα αναμένεται να κάνει την πρώτη του ομιλία μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την Παρασκευή. Σε αυτή εκτιμάται ότι θα ανακοινώσει την στάση που θα τηρήσει στον πόλεμο, και ότι θα απευθυνθεί στις αραβόφωνες περιοχές

Πάντως, το Ισραήλ όπως δήλωσε σήμερα Τρίτη (31/30) ο Ισραηλινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζάχι Χανέγκμπι αφού αντλήσει εμπειρία στο πεδίο της μάχης κατά της Χαμάς στη Γάζα, θα στραφεί εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο Χανέγκμπι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου, είπε ότι για την ώρα το Ισραήλ υιοθετεί αμυντική στάση στο μέτωπο του Λιβάνου ώστε να μην εξουθενώσει τις δυνάμεις του, πρόσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «την ημέρα μετά τη Χαμάς», το Ισραήλ θα εφαρμόσει «τα διδάγματα που άντλησε» εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Αυτό, όπως επεσήμανε, θα έχει λειτουργικές πτυχές, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Ισραηλινός σύμβουλος δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει συμφωνία στον ορίζοντα» για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα, ο Χανέγκμπι καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την ένοπλη οργάνωση Χούθι στην Υεμένη λέγοντας ότι είναι «ανεπίτρεπτες» αλλά αρνήθηκε να μιλήσει περαιτέρω όταν ρωτήθηκε ποια μπορεί να είναι η ισραηλινή απάντηση.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι νοσοκομεία στην Αίγυπτο θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως μια εναλλακτική λύση για την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών στη Γάζα, καθώς τα νοσοκομεία στον θύλακα τελούν υπό πίεση και υφίστανται διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τόνισε ωστόσο ότι το Ισραήλ κατανοεί την ανησυχία της Αιγύπτου ως προς τη μαζική εισροή Παλαιστινίων προσφύγων στο έδαφός της.

Ο Χανέγκμπι δήλωσε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός εστιάζει στην καταπολέμηση των ενόπλων της Χαμάς στη βόρεια Γάζα και ότι θα μετατοπιστεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, σε ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Παράλληλα, και ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Γάζα δήλωσε στο δίκτυο Αl Jazeera ότι τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος σύμφωνα με το υπουργείο, κατέστρεψε «τουλάχιστον 20 κτήρια» μέσα στον καταυλισμό Τζαμπαλίγια.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άμεσα απάντηση.

