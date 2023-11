Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

15.11.22 | Εορτασμός της Επετείου Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Πατρών & 50ης Επετείου από την Εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί ο Εορτασμός της Επετείου Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Πατρών & 50ης Επετείου από την Εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα ενώ θα ακολουθήσει Ομιλία από τον Ομότιμο Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη με τίτλο: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (1964-2023): Ίδρυση, σταθμοί, εξέλιξη, προοπτικές». Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα Βιβλία «Λες να ρίξουμε τη χούντα;» με Συγγραφέα την Μαρία Κατσιγιάννη και «Δικτατορία και Αντίσταση στην Πάτρα (1967-1974)» με Συγγραφέα τον Δημήτρη Κοσμόπουλο.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την Κατάθεση βιωματικών εμπειριών από τα μέλη της Επιτροπής κατάληψης του Πανεπιστημίου Πατρών το 1973, τον Δημήτριο Βεργίδη και την Άννα Μπαστάκη, με Συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Βεργίδη καθώς και τα εγκαίνια της έκθεσης: «50 χρόνια Πολυτεχνείο».



ΕΚΘΕΣΗ «50 χρόνια Πολυτεχνείο»

Στην έκθεση παρουσιάζονται ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφίες και έγγραφα από την περίοδο της δικτατορίας και της δράσης του φοιτητικού αντιδικτατορικού κινήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το υλικό της έκθεσης προέρχεται από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών, την αρχειακή ενότητα «Αντιδικτατορικό Φοιτητικό Κίνημα Πατρών», το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το Τμήμα Αχαΐας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε., τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, αρχεία ερευνητών και από βιβλιακό υλικό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης.

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διάρκεια έκθεσης: 15 έως και 17 Νοεμβρίου 2023

Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00

Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/eortasmos-tis-epeteiou-idryseos-panepistimiou-patron-50is-epeteiou-apo-tin-exegersi-ton-foititon-tou-polytechneiou-15-11-2023/



—-



Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Ολοκληρώθηκε η επίστρωση πατωμάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο όπως και υλοποιούνται λοιπές εργασίες ανακαίνισης στη Βίλα Κόλλα στην πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι. Επίσης, με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες μιας σειράς κατασκευών και ανακαινίσεων στη Φοιτητική Εστία Πατρών και στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου του Πανεπιστημίου Πατρών. Λοιπές αντίστοιχες τεχνικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα Τμήματα Φυσικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης των Υλικών, Φιλολογίας, Γεωλογίας, Διοίκησης Τουρισμού, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Χημείας. Ολοκληρώνονται οι εργολαβίες υγρομονώσεων, το ενεργώ-εξοικονομώ, η περίφραξη καθώς και το περιαστικό πάρκο. Τέλος, μία νέα σειρά εργασιών ξεκινά στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας.



—-



Μεγαλώνει η οικογένεια του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα μέλη της οικογένειας του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών όλο και αυξάνονται. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι την 01/09/2020 το δίκτυο των απόφοιτων του Ιδρύματος απαρτίζονταν από 1.400 απόφοιτους που έκαναν την εγγραφή τους. Πλέον ύστερα από μία εξαιρετικά συντονισμένη προσπάθεια εντοπισμού και εγγραφής των απόφοιτων (νέων και παλαιότερων) του Πανεπιστημίου Πατρών, το δίκτυο αριθμεί σε 14.833 απόφοιτους – μέλη. Βέβαια πρόκειται για έναν αριθμό, ο οποίος συνεχώς μεταβάλλεται λόγω της εγγραφής νέων μελών μέσω της διαδικασίας την οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει απλοποιήσει με απόλυτο σκοπό να διευκολύνει όλους τους απόφοιτους να διατηρήσουν στενές σχέσεις με το ακαδημαϊκό τους σπίτι. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://alumni.upatras.gr/register/ εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ανανεωμένο ιστότοπο των απόφοιτων μέσω του συνδέσμου https://alumni.upatras.gr/ και να επωφεληθείτε αποκλειστικές παροχές προς τους αποφοίτους, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε τη βεβαίωση εγγραφής ηλεκτρονικά. Ο τρόπος για την διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης είναι απλός, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/prosthiki-dynatotitas-ekdosis-vevaiosis-engrafis/

Διατηρήστε «ζωντανές» τις αναμνήσεις των πιο όμορφων χρόνων, αυτών των φοιτητικών.



—-

Συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών (Instituto Cervantes de Atenas)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη συνεργασία του με το Ινστιτούτο Θερβάντες Aθηνών (https://atenas.cervantes.es/gr/default.shtm) με σκοπό τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αλλά και σε μέλη της ευρύτερης πανεπιστημιακής μας κοινότητας.

Η συνεργασία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2023 με την έναρξη τμημάτων διδασκαλίας Ισπανικής γλώσσας και συνεχίζεται σε αυτό το εξάμηνο, ενώ νέος κύκλος σπουδών αναμένεται να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2024. Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων περιλαμβάνει πέρα από τη διδασκαλία της τρίτης πιο ομιλούμενης γλώσσας στον κόσμο και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων από κοινού με το Ινστιτούτο Θερβάντες, με σκοπό τη γνωριμία της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον ισπανικό και ισπανόφωνο πολιτισμό.

—-

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Υποτροφία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» έχει θεσπίσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ετήσια υποτροφία αξίας 3.000€ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, η οποία θα απονέμεται στον πρώτο σε βαθμό διπλώματος προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος ο οποίος γίνεται δεκτός και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών».

Για το ακαδ. έτος 2023-24 η υποτροφία απονέμεται στην κ. Ευαγγελία-Κωνσταντίνα Τουλίτση, η οποία ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της τον Ιούλιο 2023 με βαθμό διπλώματος 8.15 και παρακολουθεί ήδη το 1ο εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ (στην Ειδίκευση «Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας». Η Χορηγός «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συγχαίρουν θερμά την πρωτοετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Τουλίτση και της εύχονται καλή επιτυχία.



—-

Συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στην παρέλαση για την Εθνική Επέτειο 28ης Οκτωβρίου 1940

Στις 28 Οκτωβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στην κεντρική παρέλαση της πόλης των Πατρών για την Εθνική Επέτειο, με δύο ομάδες Φοιτητριών και Φοιτητών, τιμώντας την ημέρα και εκπροσωπώντας επάξια το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Με την οργανωτική επιμέλεια των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Φυσικής Αγωγής καθώς και των αποσπασμένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, οι Φοιτήτριες και οι Φοιτητές παρέλασαν και με τη συμμετοχή τους ανέδειξαν για μία ακόμα φορά την αξία και τη σημασία της τιμής και της μνήμης σε γεγονότα της Ιστορίας μας.



—-



16.11.23 | Γιορτή της Επιστήμης- Fête de la science «Το νερό στη δίνη της κλιματικής κρίσης»

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ συμμετέχει με τις Μουσειοσκευές του για το νερό «Οι περιπέτειες της Σταγονούλας, ο κύκλος του νερού», για την Γ&Δ Δημοτικού και «Άκης Σταγονάκης, η πηγή της ζωής…» για την Ε&ΣΤ Δημοτικού. Εκπαιδευμένοι εθελοντές του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας θα ταξιδέψουν σε σχολεία της Πάτρας από 6-16/11/2023 και θα ταξιδέψουν τους μαθητές στον κόσμο του νερού μέσα από παραμύθια, παιχνίδια, πειράματα και βιωματικές δράσεις.

Οι μουσειοσκευές του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας ταξιδεύουν στα σχολεία της Πάτρας στο πλαίσιο της Γιορτής της Επιστήμης 2023 (upatras.gr)



—-



Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023)

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών Αποφοίτων και Διδακτόρων & θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων: 20, 21 Νοεμβρίου 2023

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,4,5,6,7,8,11,12 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

—-



Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διεθνές Συνέδριο ITS2023 Intelligent Systems and Consciousness Society

2-3.11.23

Το Διεθνές Συνέδριο ITS 2023: “Intelligent Systems and Consciousness Society” διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με την ITS Hellas, και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και TSS-Transport Simulation Systems στις 2-3 Νοεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές και διαχειριστικές αρχές να ανταλλάξουν απόψεις επί προβλημάτων, καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στα θέματα της ψηφιοποίησης και των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών σε αστικά, υπεραστικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα.

Περισσότερα: http://conference2023.upatras.gr/

2-3.11.23

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος M2BRIDGE: (https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk/das-institut/international/daad-m2bridge?set_language=en), στο οποίο συμμετέχουν το Πολυτεχνείο της Δρέσδης (TUD) και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστήμιου Πατρών (UPAT), οι «Ημέρες Συνεργασίας» σχεδιάστηκαν για την προώθηση της συνεργασίας, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και την εξερεύνηση πιθανών πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, με έμφαση στις Επιστήμες Μηχανικών. Η παραπάνω εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2023, και είναι ανοιχτή για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, κυρίως στους φοιτητές που επιθυμούν να εξερευνήσουν πιθανές συνεργασίες με το Πολυτεχνείο της Δρέσδης, όπως πρακτική άσκηση, κοινές διδακτορικές σπουδές και άλλες κοινές πρωτοβουλίες στις Επιστήμες Μηχανικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Η είσοδος είναι δωρεάν.

3.11.23

3.11.23 Διεθνές Συνέδριο «Contemporary and Historical Archaeology in Theory

4-5.11.23

Αναλυτικές πληροφορίες: https://celebratechat.chat-arch.org/

6.11.23

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου RIA4FOOD “Multi Actor Research and Innovation” Aproaches for functional food

7 – 8.11.23

7 – 8.11.23 3η Ετήσια Ημερίδα Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας της Ογκολογίας

8.11.23

8.11.23 23ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο – Εξελίξεις στην Ογκολογία

9-11.11.23

Περισσότερα: εδώ

10-12.11.23

10-12.11.23 8η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ 2023

25-27.11.23

Περισσότερα:https://www.patrasiq.gr/

To TEDxPatras επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

9.12.13

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα φιλοξενηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το TEDxPatras 2023, το οποίο επιστρέφει για έβδομη φορά το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.

Το ΣΠΚ αποτελεί έναν πόλο έλξης και μοχλό ανάπτυξης της πολιτιστικής ζωής της περιοχής. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ομιλίες με διεθνείς ομιλητές, διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, Q&As και πολλές ευκαιρίες δικτύωσης και ψυχαγωγίας. Το TEDxPatras διατηρεί τη δέσμευσή του να είναι το παράθυρο για ιδέες που πρέπει να κοινοποιηθούν και να εμπνεύσουν τον κόσμο. Το ακριβές πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

—-

Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών της 26ης Οκτωβρίου 2023, η Πρυτανική Αρχή θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Βήματος Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας για το Βήμα Ηλεκτρονικού Διαλόγου του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59. Ενθαρρύνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια διαβούλευση,

καταθέτοντας τις προτάσεις και απόψεις τους.

—-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 224/26.10.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών, ως τακτικά μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 (παρ. 3) του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/2022 τ. Β’). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών eprotocol@upatras.gr (Υπεύθυνη κ. Ε. Κουζέλη, τηλ. 2610- 996628) πρόταση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα και τα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία ως προς το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό/ερευνητικό έργο και την εμπειρία τους, από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως την 10η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-epilogi-tessaron-4-melon-stin-epistimoniki-epitropi-tou-kentrou-psychologikis-kai-symvouleftikis-ypostirixis-tou-panepistimiou-patron/



—-



3o Ενημερωτικό Δελτίο του έργου SEACAP 4 SDG

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει στόχο την παρουσίαση του έργου και των επιτευγμάτων του. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ως εταίρος (partner) στο έργο με τίτλο «Med SE(A)CAP integration through uniform adapted assessment and financing methods, mainly targeting buildings in education and health sectors, for sustainable development goals in a smart society» ή εν συντομία «SEACAP 4 SDG», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «2014‐2020 ENI CBC Mediterranean Programme», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο: SEACAP 4 SDG Newsletter #3



—-

