Οι Μονόλογοι της Γάζας από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ανακοίνωσε:

Μία σημαντική εκδήλωση καλλιτεχνικής αλληλεγγύης, στον πολύπαθο λαό της Γάζας, πραγματοποιήθηκε,

την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, Παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, στο

θέατρο Μπάρρυ, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, με τους Μονολόγους της Γάζας.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, ανταποκρινόμενο στην έκκληση του θεάτρου ASHTAR της Παλαιστίνης,

παρουσίασε τους Μονολόγους που έγραψαν 33 μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας 13-17 ετών, στο

πλαίσιο θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος, που υλοποίησε το 2010 το θέατρο ASHTAR, μετά τον

πρώτο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Δεκατρία χρόνια μετά, οι Μονόλογοι παραμένουν τραγικά

επίκαιροι, αποτυπώνοντας, μέσα από τις φωνές των 33 νέων, τη φρίκη του πολέμου, την εμπειρία

της κατοχής, τους φόβους, τις σκέψεις αλλά και τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων στη Γάζα.

Το Θέατρο ASHTAR της Παλαιστίνης, με αφορμή τον φρικτό πόλεμο που διεξάγεται στη Γάζα,

απεύθυνε έκκληση προς όλους τους φίλους του και τους θεατρικούς δημιουργούς, σε όλο τον

κόσμο, να διαβάσουν ή να παρουσιάσουν δημόσια τους Μονολόγους από τη Γάζα, στις 29

Νοεμβρίου 2023, Διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό Λαό.

Ηθοποιοί και μέλη του θεατρικού εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, αλλά και φίλοι του

θεάτρου, ανταποκρίθηκαν, διάβασαν τους μονολόγους και ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην

ισραηλινή κατοχή.

Η εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας κ. Πέτρου Βάη,

που ανέλυσε την ιστορική εξέλιξη στην περιοχή της Παλαιστίνης, την επέκταση της κυριαρχίας του

κράτους του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, τις συνθήκες της κατοχής και του εποικισμού των

Παλαιστινιακών εδαφών, τον πολύχρονο δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων, καθώς και το σημερινό,

παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης των λαών, σε αντίθεση με τις αστικές κυβερνήσεις των χωρών τους,

που παίζει καταλυτικό ρόλο στον αγώνα για δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους, όρο για την

ειρήνη στην περιοχή.

Ακολούθησε προβολή του ντοκιμαντέρ The Gaza Monologues; ten years and the dream continues.

Χαιρετισμό απεύθυνε, τηλεοπτικά, η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου ASHTAR της

Παλαιστίνης. Ακολούθησαν οι αναγνώσεις των ηθοποιών, αποτείνοντας φόρο τιμής στα παιδιά

που έγραψαν τα κείμενα αυτά και ζωντάνεψαν, με την παιδική τους καθαρότητα, τη φρίκη του

πολέμου που έζησαν!

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού κ.

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, λογοτέχνες της πόλης, καλλιτέχνες, φοιτητές και φίλοι του θεάτρου,

που στάθηκαν αλληλέγγυοι στον αγώνα του δοκιμαζόμενου λαού της Γάζας και της Δυτικής Όχθης

για ελεύθερη Παλαιστίνη.