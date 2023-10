Κι όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν…

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας αισθάνεται -και δικαίως- ικανοποιημένος από τη μεγάλη επιτυχία του Welcome to UP 2023… Κι όπως έγραψε στο fb:

Welcome to UP 2023: Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν σε Γέφυρα, Achaia Clauss και ΒΙ.ΠΕ.

Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι ξεναγήσεις φοιτητών στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, στην Achaia Clauss αλλά και σε επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ Πατρών στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών «Welcome to UP 2023». ΑCHAIA CLAUSS: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΙΝΟΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Οι νέοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα από τα κοσμήματα της Πάτρας, το οινόκαστρο της ACHAIA CLAUSS, το πρώτο οργανωμένο οινοποιείο που ξεκίνησε μια διαδρομή από το 1861 και την συνεχίζει μέχρι σήμερα. Στους φιλοξενούμενους δόθηκε επίσης η ευκαιρία να γνωρίσουν τους αμπελώνες, το οινοφυλάκιο όπου παλαιώνουν οι εσοδείες των εμφιαλωμένων κρασιών, τα κελάρια όπου φυλάσσονται οι παλαιές εσοδείες Μαυροδάφνης με παλαιότερη αυτή του 1873 που φέτος συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής, να περιηγηθούν – ξεναγηθούν στο μουσείο και να γίνουν κοινωνοί της ιστορίας του οινοποιείου. Σε όσους επιθυμούσαν, δόθηκε η δυνατότητα να σχεδιάσουν την προσωπική τους ετικέτα και συμμετείχαν σε οινική γευστική δοκιμή συνομιλώντας για το κρασί.

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ «ΘΑΥΜΑ» ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥΣ Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τεχνολογικό επίτευγμα της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο, προβολή βίντεο με τα στάδια κατασκευής του έργου, επεξήγηση μακέτας και φωτογραφικού υλικού και επίσκεψη τον πυλώνα Μ4 πλησίον του σταθμού Διοδίων στο Αντίρριο. Η επίσκεψη αφορούσε τη βάση του πυλώνα (κάτω από το κατάστρωμα).

ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο πλαίσιο της γνωριμίας των νέων φοιτητών με την οικονομία της περιοχής και τη δικτύωση με την παραγωγή, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και στα εργοστάσια της FRIESLANDCAMPINA (Εργοστάσιο NOYNOY), της Αθηναϊκής Ζυθοποιϊας και της CBL (εταιρεία παραγωγής πεπτιδίων). Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους των βιομηχανιών και έμαθαν τον τρόπο παραγωγής και τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό.

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος

την οδό ονείρων…

Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους…

Εδώ σ’ αυτόν τον δρόμο γεννιούνται και πεθαίνουν

τα όνειρα τόσων παιδιών…

Όμως την νύχτα δεν τους πιάνει

ο ύπνος…

Κι όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Μάνος Χατζιδάκις