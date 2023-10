Στρες και κατάθλιψη: Πόσο αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος στις γυναίκες

Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι το στρες και η κατάθλιψη ήταν κοινές σε γυναίκες που υπέστησαν έμφραγμα, αλλά και 2-4 μήνες μετά από αυτό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι γυναίκες που υπέστησαν έμφραγμα λόγω απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών, είχαν μεγαλύτερο στρες από αυτές που υπέστησαν καρδιακή προσβολή χωρίς απόφραξη.

Η Anaïs Hausvater, του Sarah Ross Soter Center for Women’s Cardiovascular Research, δήλωσε ότι η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη οι ειδικοί να εστιάσουν στην ψυχική υγεία γυναικών με καρδιοπάθεια.

Οι ερευνητές εντόπισαν υποομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου που είτε δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το στρες είτε αυτό επιδεινώθηκε μετά το συμβάν.

Στην έρευνα συμμετείχαν 486 γυναίκες, οι οποίες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που μετρούσαν το στρες και τα συμπτώματα κατάθλιψης το διάστημα που υπέστησαν έμφραγμα και δύο μήνες μετά από αυτό.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα και εξέτασαν τις διαφορές.

Παρότι οι γυναίκες και στις δύο ομάδες είχαν σημάδια στρες και κατάθλιψης, όσες υπέστησαν έμφραγμα χωρίς απόφραξη αρτηριών, ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες όταν υπέστησαν το έμφραγμα και μετά από αυτό.

Η Hausvater δήλωσε ότι οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πολλές λεπτομέρειες για την αιτία που προκαλεί έμφραγμα σε ανθρώπους με φυσιολογικές αρτηρίες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στις ασθενείς.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι στις νεότερες ασθενείς οι πηγές του στρες είναι διαφορετικές.

Οι ηλικιωμένες με φραγμένες αρτηρίες, ενδεχομένως αντιμετωπίζουν περισσότερο οικονομικό στρες, καθώς και την ασθένεια ή απώλεια του συντρόφου τους.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology.

