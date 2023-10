Πέθανε ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι – Έπαιξε τον Τσάντλερ στη σειρά «Τα Φιλαράκια»

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο διάσημος ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο οποίος υποδύθηκε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη διάσημη σειρά «Τα φιλαράκια».

Ο Aμερικανός ηθοποιός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκε πνιγμένος μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες.

Ο Πέρι πνίγηκε στο σπίτι του στο Pacific Palisades του Λος Άντζελες, ανέφεραν στο NBC News πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου του ηθοποιού και των αρχών επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με το TMZ o Αμερικανός ηθοποιός, φαίνεται πως πνίγηκε ύστερα από καρδιακή ανακοπή. Επίσης σύμφωνα με τις αρχές δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του.

Μετά από μικρούς ρόλους στα Growing Pains, Beverly Hills 90210 και Dream On, ο Perry σημείωσε έναν ρόλο στο NBC sitcom Friends το 1994. Η κωμωδία, για έξι φίλους που ζούσαν στη Νέα Υόρκη, έγινε γρήγορα φαινόμενο, κερδίζοντας πολλά Emmy και σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης.

Ο Πέρι ήταν 24 ετών όταν άρχισε να παίζει τον Τσάντλερ και τότε ήταν άγνωστος όπως οι συμπρωταγωνιστές του Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ. Ο Μάθιου Πέρι ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004).

Μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς.

Ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).

Εκτός από «Τα Φιλαράκια», ο Μάθιου Πέρι εμφανίστηκε ακόμη σε τηλεοπτικές σειρές όπως “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On” και “The Odd Couple”. Ο Πέρι ήταν ο συνδημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς του ABC «Mr. Sunshine», που διήρκεσε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2011.

Το 2022, η αυτοβιογραφία του Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing έγινε μπεστ σέλερ.

