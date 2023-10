“Out of the pot”: Έκθεση της Δέσποινας Κωνσταντίνου στην Gallery Cube – Εγκαίνια την Παρασκευή

Δέσποινα Κωνσταντίνου

Out of the pot

Opening: Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023, 20.00 – 22.00

Διάρκεια: 6 – 28 Οκτωβρίου 2023

Cube Gallery, Μιαούλη 39, Πάτρα

Η Cube Gallery, φιλοξενεί από τις 6 έως και τις 28 Οκτωβρίου 2023, την καινούρια ενότητα ζωγραφικών έργων της εικαστικού Δέσποινας Κωνσταντίνου, στην ατομική της έκθεση με τίτλο Out of the pot.

Η Δέσποινα Κωνσταντίνου, γράφει: “Είναι πλάσματα οι κάκτοι μου, μεταφυσικά μιλώντας, υπάρξεις με πνεύμα, επιθυμίες, που στέκουν υπερήφανοι, δυναμικοί. Η ευαισθησία τους είναι κρυμμένη πίσω από τα αγκάθια τους και γίνεται φανερή κάθε που ανθίζουν.

Η θεματική αφετηρία είναι η φύση, η λατρεία της αποδίδεται με έντονα, ζωντανά χρώματα, με κυρίαρχο το πράσινο.

Μέσα από την ρεαλιστική απόδοση πραγματεύομαι την αισθητηριακή εμπειρία της αφής, να έχεις την αίσθηση ότι αγγίζεις ενώ μόνο κοιτάς.

Με την μεγέθυνση των κάκτων, τους αποδίδεται μία μοναδική οντότητα που τους καθιστά ως πορτρέτα με διάθεση να βρει κάποιος την αντανάκλαση του εαυτού του.”.

Ο Γιάννης Μπόλης, ιστορικός της τέχνης, γράφει: Οι κάκτοι είναι το νέο θέμα της ζωγραφικής της Δέσποινας Κωνσταντίνου –ένα θέμα που φορτίζεται από την εμφαντική σημασία που του αποδίδει και τον δεξιοτεχνικό τρόπο που το επεξεργάζεται με λαμπερά χρώματα, καθαρότητα, λεπτομερή σχεδίαση και ξεχωριστή επιμέλεια στην απόδοση διαφορετικών υφών, ανακαλώντας, αρχικά, τις, εξαιρετικής καταγραφικής ακρίβειας και κομψότητας, έγχρωμες λιθογραφίες με θέμα φυτά και λουλούδια που εικονογραφούσαν εκδόσεις φυσικής ιστορίας τον 19ο αιώνα. Με τη συναρμογή διάφορων πραγματικών ειδών, δημιουργεί νέα, φανταστικά είδη-μεταλλαγμένα υβρίδια κάκτων, τα οποία καταλαμβάνουν μνημειακά τη ζωγραφική επιφάνεια, υποβάλλοντας μια άκρως ονειρική και μεταφυσική ατμόσφαιρα όπου, με ένταση και σουρεαλιστική, συχνά παιγνιώδη και ανατρεπτική, διάθεση, αναδύεται το ερωτικό στοιχείο. Με αναφορές στο ποίημα Οι Έρωτες των Φυτών (The Loves of the Plants) του Άγγλου φιλόσοφου, ποιητή και φυσιοδίφη Erasmus Darwin (1731-1802), οι συνθέσεις της Δέσποινας Κωνσταντίνου μας εισάγουν σ’ έναν ιδιότυπο, πολύχρωμο και ζωντανό, φυτικό κόσμο, σε ευθεία αντιστοιχία και επαλληλία με τον ανθρώπινο, όπου η σεξουαλικότητα κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι κάκτοι μεταμορφώνονται σε φαλλικά και ηβικά σύμβολα, οι μεταξύ τους συνδυασμοί και συναντήσεις έρχονται να μεταδώσουν την εντύπωση της άμεσης σωματικής εμπειρίας και σαρκικής επαφής, να προσεγγίσουν κριτικά τη στερεοτυπική αντιπαλότητα των δύο φύλων, να ανοιχθούν στις περιοχές του ερμαφροδιτισμού, της αμφισεξουαλικότητας και των φαντασιώσεων, να αποτυπώσουν σχέσεις εξουσίας και δύναμης, χειραγώγησης, κυριαρχίας και υποταγής, να αντιπαραθέσουν αλληγορικά το πλημμυρισμένο χυμούς εσωτερικό τους στο σκληρό και ακανθώδες περίβλημά τους, να μεταφέρουν την ορμή της επιθυμίας, τον αισθησιασμό και την ηδυπάθεια της ένωσης, να εικονοποιήσουν τα αισθήματα του πόνου και της απόλαυσης, της βίας και της ηδονής. Το μαύρο χρώμα, ενισχυμένο με ασημί γκλίτερ, ορίζει τον περιβάλλοντα χώρο, παραπέμποντας στο σύμπαν, το κοσμικό κενό, την γέννηση, το μυστήριο της απαρχής της δημιουργίας.”.

Διάρκεια έκθεσης: 6 – 28 Οκτωβρίου 2023

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ▪ Τετάρτη ▪ 10.00 – 14.00

Τρίτη ▪ Πέμπτη ▪ Παρασκευή ▪ 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Σάββατο ▪ 11.00 – 14.00

Κυριακή ▪ κλειστά

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δέσποινα Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις Σέρρες, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με καθηγητές τους Γ. Τσακίρη και Κ. Μορταράκο. (2003-2008).

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της έως σήμερα σε επτά ατομικές εκθέσεις:

2023 Cube Gallery, Πάτρα, “Out of the pot”

2020 Balkan Art Gallery / Conserva, Ξάνθη.

2018 “Flowers and Thorns”, Γκαλερί Αστρολάβος Δεξαμενή, Κολωνάκι, Αθήνα.

2016 Cube Gallery, Πάτρα, “Bitten”

2012 CK Art Gallery, Λευκωσία, Κύπρος.

2012 “prinTemps”, Γκαλερί Αστρολάβος Δεξαμενή, Κολωνάκι, Αθήνα.

2011 “Woman”, Γκαλερί Παπατζίκου, Βέροια.

Two or three men show

2018 Gallery Papatzikou, Βέροια.

Ochra Blue Gallery, Λήμνος.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

cube gallery ▪ Μιαούλη 39, 26222 Πάτρα ▪ τηλ. 2611110069 ▪ email: lianazoza@cubegallery.gr

www.cubegallery.gr