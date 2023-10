Βλάσης Μπονάτσος: 19 χρόνια από τον θάνατο του

Ο Βλάσης Μπονάτσος υπήρξε ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης που εκτός από το ταλέντο του, τον καθόριζε και η προσωπικότητά του. Δυναμικός, εύστροφος, με απίστευτο χιούμορ, ειλικρινής, άφησε το αποτύπωμά του στις ζωές πολλών ανθρώπων.

Η ζωή του ήταν σαν μία αστραπή, όπως ακριβώς έφυγε, στις 14 Οκτωβρίου του 2004. Το κληρονομικό αγγειοοίδημα, από το οποίο έπασχε, στάθηκε και μοιραίο για την ζωή του.

19 χρόνια μετά, κανείς δεν έχει ξεχάσει τον Βλάση Μπονάτσο. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε; Ήταν ένα υπερταλαντούχο πλάσμα, με γνώσεις, που με ότι καταπιανόταν το έκανε επιτυχία. Γιατί πέρα από πολύ καλός ερμηνευτής, ήταν και καλός ηθοποιός και εξαίρετος τηλεπαρουσιαστής.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Γιος δικαστικού και καθηγήτριας πιάνου, με καταγωγή από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό τον Τάκη, ο οποίος ήταν στιχουργός.

Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν στα μέσα του ΄60, όταν και ίδρυσε το συγκρότημα loubok. Στη συνέχεια υπήρξε μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελόμα Μποκιού από το 1969 έως το 1972.

Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε», το οποίο έγραψε ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου και το οποίο ηχογραφήθηκε στην πρώτη του εκτέλεση από τους Πελόμα Μποκιού με τη φωνή του Νίκου Δαπέρη. Το ίδιο τραγούδι ηχογράφησε, 25 χρόνια αργότερα, ο Βλάσσης Μπονάτσος όταν συνεργάστηκε με τους Goin’ Through.

Ως σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια Γυναίκα» και πολλά άλλα. Είχε κάνει ντουέτα με την Αλέξια στο «Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός», τον Κώστα Τουρνά στο «Έλα Ήλιε Μου» και τον Γιώργο Μαρίνο στο «Ροκ». Επίσης είχε κάνει διασκευές τραγουδιών, μεταξύ άλλων, «Το Χειροκρότημα» (πρώτη εκτέλεση Άλκηστις Πρωτοψάλτη) και «There Is No One Like Me» (soundtrack της σειράς Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη, τίτλος πρωτότυπου «Non Esiste L’Amore» του Αντριάνο Τσελεντάνο).

Η σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν καθοριστική, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την εθνική μας σταρ. Γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄80, όταν έπαιξε τον ρόλο του Τσε Γκεβάρα, στη θεατρική παράσταση «Εβίτα» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Επίσης έπαιξε μαζί της και την περίοδο 1983-1984 στην παράσταση «Βίκτωρ Βικτώρια». Είχαν σχέση σχεδόν έξι χρόνια, από τον Απρίλιο του 1982 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1987, σύμφωνα με τα περιοδικά της εποχής.

Οι “Απαράδεκτοι” ήταν σταθμός στην καριέρα του καθώς ακόμα και σήμερα, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κωμικές σειρές που προβλήθηκαν στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Το 1996 ο Βλάσσης παντρεύτηκε με τη Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Ζένια, η οποία ασχολείται και εκείνη με την υποκτιτική.

