Ραχήλ Μακρή για Γιώργο Λιάγκα: «Είναι δικαίωμά του να προσβάλλει και να υποτιμά τους ανθρώπους, δε με αγγίζει»

Η Ραχήλ Μακρή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Γειά σου». Η γνωστή πολιτικός που αποχώρησε από το «Ι΄m a celebrity get me out of here» ενημερώθηκε για τα σχόλια που έκανε πρόσφατα ο Γιώργος Λιάγκας για τους συμμετέχοντες στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Δεν είναι celebrities, είναι ανθυποσελέμπριτις. Μια τηλεόραση άλλης εποχής, για μένα θλιβερή ως θέαμα» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του παρουσιαστή.

Η Ραχήλ Μακρή απάντησε: «Είναι άποψή του, είναι δικαίωμά του να προσβάλλει τους άλλους και να τους υποτιμά. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν σέβονται τους άλλους προσβάλουν πρώτα απ’ όλα τον εαυτό τους. Εμένα δεν με αγγίζουν αυτά. Αυτό που είδα και βίωσα μέσα στο παιχνίδι, είχα να κάνω με εξαιρετικά άτομα και προσωπικότητες και είδα πολύ κόσμο να δουλεύει σε μια τεράστια παραγωγή».