Mπέττυ Μαγγίρα: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της για την ονομαστική του εορτή

Σημαντική είναι η προχθεσινή μέρα για την Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς ο σύζυγός της, Δημήτρης Μάζης, είχε την ονομαστική του εορτή. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε μια δημόσια εξομολόγηση στον αγαπημένο της με ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα η Μπέττυ Μαγγίρα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και τις συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα.

“Aπό τη μέρα που σε γνώρισα μέχρι τώρα. 21 χρόνια μετά εξακολουθείς να χαρίζεις φως στην ζωή μας!!! Χρόνια πολλά αγάπη μου.

Είσαι ο καλύτερος! Ο καλύτερος σύντροφος, ο καλύτερος πατέρας, φίλος, σύμβουλος, σεφ κι η καλύτερη παρέα σε αυτό το ανηφόρι που λένε ζωή!! Και εις αλλά τόσα -κι ακόμη περισσότερα χρονιά – μαζί με υγεία, αγάπη, γέλια, ταξίδια και χαρές! The light of my life, my rock“, έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

