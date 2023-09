ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών Χ. Ι. Μπούρα προς τους πρωτοετείς φοιτήτριες/-τές

Αγαπητές/οί πρωτοετείς φοιτήτριες/ές,

Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σας συγχαίρω για την επιτυχία σας.

Να είστε περήφανες και περήφανοι που θα σπουδάσετε σε ένα από τα πιο δυναμικά Πανεπιστήμια της χώρας, του οποίου το επίπεδο, σύμφωνα με τις διεθνείς κατατάξεις, είναι πολύ υψηλό. Εύχομαι η χρονιά που έρχεται να δικαιώσει τους κόπους και τις προσδοκίες σας.

Ως Πρύτανης αυτού του Πανεπιστημίου σας υπόσχομαι ότι, έχοντας ορκιστεί να υπηρετήσουμε τη γνώση και την έρευνα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εφοδιαστείτε με όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίσετε επιτυχώς μια ανταγωνιστική κοινωνία. Σε μας αναλογεί να σας παρέχουμε ανανεωμένα προγράμματα σπουδών, συνδεδεμένα με την παραγωγή και την κοινωνία και να σας καθιστούμε ικανές και ικανούς να συμμετέχετε στις διεθνείς προκλήσεις του μέλλοντος. Δική σας υποχρέωση είναι να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται μετά αυτή την πρώτη επιτυχία σας και να μην αρκείστε στην απλή διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας. Η διαρκής υπέρβαση του εαυτού σας ας γίνει ο στόχος σας ώστε να φτάνετε κάθε φορά εκεί όπου δεν είχατε τολμήσει να ελπίσετε ότι μπορείτε.

Παράλληλα με τις σπουδές σας, φροντίστε την πνευματική και την αισθητική σας καλλιέργεια, κοινωνικοποιηθείτε, γνωρίστε τον πολύπλοκο και γοητευτικό Άλλο, «γίνετε αυτό που είστε», δηλαδή το μοναδικό ον που θα μπορεί να αποφασίζει «το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι» μετά λόγου γνώσεως, όπως μας δίδαξε ο Αλεξανδρινός∙ που σημαίνει να συναινείτε, να απορρίπτετε, να καταφάσκετε, να αρνείσθε, για λογαριασμό σας και μόνο. Μ’ άλλα λόγια, αυτή είναι η φάση ζωής για τη δημιουργία ενσυνείδητων πολιτών από τη δυναμική διάδραση των οποίων μπορεί να προκύψει μια κοινωνία απαλλαγμένη από λογής παθογένειες και δυστοπικές συνθήκες. Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Με τις γνώσεις που θα αποκτήσετε και με τη μέθοδο που προτείνει ο Καβάφης στο ποίημά του «Δυνάμωσις», προτρέποντας τον καθένα «να αναπτυχθεί ενάρετα στη γνώσι», βγαίνοντας από το άκριτο σέβας και την υποταγή και «παραβαίνοντας την παραδεδεγμένη και ανεπαρκούσα ευθύτητα».

Αντιμετωπίστε δυναμικά τις δυσκολίες της εποχής μας ως σύγχρονες προκλήσεις της καθημερινότητας, με εγρήγορση απέναντι στα κοινά μας προβλήματα αλλά και με σεβασμό στις αξίες του Ανθρωπισμού και της Δημοκρατίας. Μείνετε μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις και φαινόμενα λαϊκισμού. Ακολουθήστε τον δρόμο της προόδου μέσω του υγιούς διαλόγου, των συγκλίσεων καθώς και των έντιμων συμβιβασμών, καταδικάζοντας με τόλμη φαινόμενα βίας οποιασδήποτε μορφής είτε λεκτικής είτε σωματικής, τα οποία ποδοπατούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει την εφαρμογή my.upatras.gr η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να έχουν σε ένα σημείο συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την καθημερινή τους παρουσία στο Πανεπιστήμιο και την φοίτησή τους.

Μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (θα σας δοθεί αμέσως μετά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να:

Έχετε πρόσβαση σε χάρτες με όλα τα κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, wifi, κυλικεία του τμήματος σας.

Βρείτε πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς από και προς το τμήμα σας.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα μαθημάτων και της εξεταστικής του τμήματος.

Αναζητήσετε συχνές ερωτήσεις από όλες τις δομές του ιδρύματος.

Ακούσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου.

Αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα λογισμικά και τις cloud υπηρεσίες που προσφέρει δωρεάν το Πανεπιστήμιο.

Βρείτε συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες των δομών του Ιδρύματος.

Έχετε λίστα με όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ενημερωθείτε για το μενού του εστιατορίου.

Λαμβάνεται ειδοποιήσεις για τις ανακοινώσεις του τμήματος σας.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση my.upatras.gr και έχετε τη δυνατότητα να την κατεβάσετε και στο κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας μέσα από τον παραπάνω σύνδεσμο και μπορείτε να δώσετε και το παρακάτω qrcode που όταν το σκανάρετε σας οδηγεί στην εφαρμογή.

Επιτρέψτε μου μερικές χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να ακολουθείτε όλα τα έτη σπουδών σας. Παρακολουθείτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας δοθεί από το Πανεπιστήμιο, αμέσως μετά την εγγραφή σας, κάθε εξάμηνο να εγγράφεστε δηλώνοντας τα μαθήματα σας, να επισκέφθεστε τακτικά τον δικτυακό τόπο του τμήματος σπουδών σας και σε περίπτωση ανάγκης στη Πανεπιστημιούπολη μπορείτε να καλείτε χωρίς χρέωση το 11771.

Σας εύχομαι ένα θαυμάσιο ταξίδι όχι μόνον στον κόσμο της Εκπαίδευσης, της Παιδείας, της Γνώσης, αλλά και του Πολιτισμού. Μην ξεχάσετε ποτέ ότι αυτός που δεν έχει κάνει λάθος, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο. Μη διστάσετε στιγμή να ονειρευτείτε, μη δειλιάσετε να μοχθήσετε για τις επιθυμίες σας αλλά και μη φοβηθείτε την κάθε δυσκολία που θα εμφανισθεί στο δρόμο σας.

Εύχομαι από καρδιάς να έχουμε μια Καλή και Γόνιμη χρονιά!

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας

Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 31 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου 2023

Ξεκίνησε η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικά: https://www.minedu.gov.gr/news/56288-30-08-23-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών:

https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/engrafi-protoeton-2022-2023/

Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών: 12 – 25 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εγγραφές επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, στις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής. Αναλυτικά: https://www.minedu.gov.gr/news/56287-30-08-23-apotelesmata-eisagogis-allodapon-allogenon-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-2023

Ορίστηκε το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Στη διάρκεια της 103ής Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά από 11 μέχρι και 24 Ιουλίου 2023, ορίστηκε το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στο τριμελές Προεδρείο ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής Φώτιος Μάρης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας. Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο Προεδρείο θα αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 την προεδρεία θα αναλάβει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2ο τετράμηνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ξεκινάει ο θεσμός του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πραγματοποίηση του θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Με στόχο τη διάχυση της ποιοτικής και έγκυρης επιστημονικής γνώσης και παράλληλα με σεβασμό στην επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου για αδιάλειπτη μάθηση, το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν διαλέξεις πανεπιστημιακών μαθημάτων της επιλογής τους. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 01/09/2023 έως 24/09/2023 στον παρακάτω σύνδεσμο: http://auditor.upatras.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» θα βρείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/stay-tuned/akroatis-panepistimiakon-mathimaton/

Τη δράση συντονίζει το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών. (στοιχεία επικοινωνίας: 2610 – 969045, 2610 – 969046, e-mail: dee@upatras.gr).

URBAN FEST 2023 – Εμπειρία Πολιτισμού και Δημιουργικότητας στην Καρδιά της Πάτρας!

Το RouteLAB, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και το Ionian TV, σας προσκαλεί στο «URBAN FEST», μια διήμερη γιορτή πολιτισμού και δημιουργικότητας που θα λάβει χώρα στο Παλιό Δημοτικό Νοσοκομείο της Πάτρας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Το «URBAN FEST» είναι ανοιχτό για όλους και η είσοδος είναι ελεύθερη. Στόχος είναι η ανάδειξη της πολυμορφίας και της πρωτοτυπίας της δημιουργικής βιομηχανίας στην Αχαΐα και σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε το Routelab στα κοινωνικά δίκτυα ή επισκεφθείτε το επίσημο site της διοργάνωσης: routelab.gr

Υπογραφή δύο νέων Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών της 6ης ΥΠΕ και του ΣΕΒΠΕ & ΔΕ

Ένα ακόμη μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Ιατρικής και του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής. Βασική επιδίωξη αυτής της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή και η θωράκιση των κρίσιμων υφιστάμενων υγειονομικών υποδομών. Αυτό θα γίνει μέσω της ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες και μη – ακτινοβολίες σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 6ης ΥΠΕ. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των ασθενών, του προσωπικού και του κοινού πληθυσμού από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ακτινοπροστασίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.



Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να προβούν σε εξειδικεύσεις όπου:

α. Ο ΣΕΒΠΕΔΕ θα αναλάβει να συμβάλει ώστε τα μέλη του να συμμετέχουν, συνεργαζόμενα με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Βιομηχανικού Προσανατολισμού».

β. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, θα αναλάβει την συνεργασία των μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών του για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών που θα επιχειρούν να επιλύσουν ζητήματα που αντιμετωπίζει η Βιομηχανία και εν γένει ο επιχειρηματικός κόσμος.

γ. Ο ΣΕΒΠΕΔΕ, θα προσφέρει την απαιτούμενη χρηματοδότηση μέσω των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την παραμονή τους στους εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων όταν απαιτείται.

Συμφωνήθηκε επίσης και έγινε αμοιβαία αποδεκτό, ότι θα πρέπει οι δύο φορείς να μεριμνήσουν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη οργάνωση της συνεργασίας προκειμένου σύντομα να ανακοινωθούν επτά (7) Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Βιομηχανικού Προσανατολισμού, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διακρίσεις

Κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στα κορυφαία 800 Πανεπιστήμια του κόσμου κατά το Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities

Ανακοινώθηκε η κατάταξη Πανεπιστημίων «Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities». Η θέση του του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζεται ιδιαίτερα βελτιωμένη, καθώς πλέον κατατάσσεται στη θέση 701-800, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας από τα πρώτα 1000 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Η τελευταία παρουσία του Ιδρύματος ήταν το 2019 στη θέση 901-1000, γεγονός που καθιστά την εντυπωσιακή αυτή επάνοδο του Πανεπιστημίου Πατρών, ορόσημο που αντικατοπτρίζει τις σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που έλαβαν και θα συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα. Αναλυτικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.shanghairanking.com/institution/university-of-patras

Επίσης, η θέση των έξι ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που κατατάσσονται στα 1000 ιδρύματα του εν λόγω συστήματος κατάταξης είναι:

1. 301-400 ΕΚΠΑ

2. 501-600 ΑΠΘ

3. 701-800 Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης

4. 801-900 ΕΜΠ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες για την μεθοδολογία του Shanghai Ranking βρίσκονται στον σύνδεσμο:https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 571 μεταξύ 12000 Πανεπιστημίων στο κόσμο και 4ο στην Ελλάδα

https://www.upatras.gr/to-panepistimio-patron-sti-thesi-571-metaxy-12000-panepistimion-sto-kosmo-kai-4o-stin-ellada/

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβε το International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023

Το Πανεπιστήμιο Πατρών βραβεύτηκε από την European Society for Quality Research με το International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 in the Diamond Category, ως ένδειξη αναγνώρισης του συνόλου των πρωτοβουλιών του Πανεπιστημίου Πατρών σε στρατηγικές ποιοτικής διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος. Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 στις Βρυξέλλες. (https://www.upatras.gr/sygcharitiria-anakoinosi-tis-kosmiteias-tis-scholis-epistimon-ygeias-2/)

Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης μελών της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής

Ο Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Καθηγητής κ. Σταύρος Κάκκος και λοιπά μέλη της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, απέσπασαν το πρώτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης (e poster), στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Φλεβολογικής Εταιρείας (European Venous Forum), που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο με την εργασία: «A Patient Survey On The Most Important Long-term Outcome Measures Following Treatment For Varicose Veins» και με συγγραφείς: Chrysanthi Papageorgopoulou; Konstantinos Nikolakopoulos; Stavros Kakkos.

2η Θέση για τους Μικρούς Ρομποτιστές του Πανεπιστημίου Πατρών

Μετά από ερευνητική συνεργασία των ομάδων Λέσχη Ρομποτικής, Robots@UP, Ομάδα Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε, ομάδες μικρών ρομποτιστών ανέπτυξαν ρομποτικές εφαρμογές οι οποίες παρουσιάστηκαν στον εθνικό διαγωνισμό PlaisioBots The Race2.0. Μια από τις ομάδες αναπτύσσοντας το ‘FA Project’, με σκοπό την αυτοματοποίηση της ευέλικτης καταγραφής περιβαλλοντικών δεδομένων για Farm Automation, δημιούργησε ένα σύστημα ελέγχου παροχής βοηθειών για κτηνοτρόφους και καλλιεργητές με στόχο τη μείωση της σπατάλης και την αρτιότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ανέβηκε στο βάθρο καταλαμβάνοντας την 2η θέση – Αργυρό μετάλλιο με έπαθλο δωροεπιταγή 1000€. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/2i-thesi-gia-tous-mikrous-robotistes-tou-panepistimiou-patron/

Μετά από ερευνητική συνεργασία των ομάδων Λέσχη Ρομποτικής, Robots@UP, Ομάδα Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε, ομάδες μικρών ρομποτιστών ανέπτυξαν ρομποτικές εφαρμογές οι οποίες παρουσιάστηκαν στον εθνικό διαγωνισμό PlaisioBots The Race2.0. Μια από τις ομάδες αναπτύσσοντας το ‘FA Project’, με σκοπό την αυτοματοποίηση της ευέλικτης καταγραφής περιβαλλοντικών δεδομένων για Farm Automation, δημιούργησε ένα σύστημα ελέγχου παροχής βοηθειών για κτηνοτρόφους και καλλιεργητές με στόχο τη μείωση της σπατάλης και την αρτιότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ανέβηκε στο βάθρο καταλαμβάνοντας την 2η θέση – Αργυρό μετάλλιο με έπαθλο δωροεπιταγή 1000€. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/2i-thesi-gia-tous-mikrous-robotistes-tou-panepistimiou-patron/ Βραβείο καλύτερης εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο IISA 2023

Νέα δωρεά της ΓΕΦΥΡΑΣ προς το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στον εκθεσιακό χώρο της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου υπεγράφη, μεταξύ των διοικήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΕ η ανανέωση της σύμβασης δωρεάς της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προς το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εις μνήμην του Jean-Paul Teyssandier (Ζαν-Πωλ Τεσαντιέ), ιδρυτή και ιστορικού Προέδρου της παραχωρησιούχου εταιρείας της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου και τεχνικού εμπνευστή του τύπου γέφυρας που κατασκευάστηκε, ο οποίος απεβίωσε το 2019. Η ΓΕΦΥΡΑ για μία ακόμη χρονιά ανανέωσε την υποστήριξή της στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη γνωστική περιοχή «Σχεδιασμός Γεφυρών και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος». Αναλυτικά: https://www.gefyra.gr/Deltia-Tupou/announcements/GEFURA-Nea-dorea-pros-to-Tmhma-Politikon-Mhxanikon-tou-Panepisthmiou-Patron/

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών – Κυκλοφορία νέως βιβλίων

Κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών δύο νέα βιβλία με τίτλους:

«Μαθήματα Γεωβοτανικής || Δημήτριος Γ. Φοίτος, Γεωργία Α. Καμάρη»

«Βασιλιάς Μελιός | King Melios || Μαρία Αργυροπούλου & Martin McDarren»

Αναλυτικές πληροφορίες: https://publications.upatras.gr/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διεθνές Συνέδριο “CLASSICAL TEXTS IN DIGITAL MEDIA”

1-3.9.23

Περισσότερα: http://fragtrag.upatras.gr/dc-workshop

1-3.9.23 Περισσότερα: http://fragtrag.upatras.gr/dc-workshop 21ο Καρδιολογικό Συνέδριο «Γέφυρα Καρδιολογίας 2023»

8-10.9.23

Περισσότερα: https://www.cardiobridge2023.gr/

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

Συνέντευξη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογοθεραπείας στο BBC World Service

Συνέντευξη στο BBC World Service έδωσε η επίκουρη καθηγήτρια Αιμιλία Μίχου και την εκπομπή The Conversation, με παρουσιάστρια την Beatriz de la Palma, για την σημασία της Λογοθεραπείας στην ποιότητα ζωής των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και τις αλλαγές που μπορούν να επιτευχθούν με την κατάλληλη προσέγγιση σε αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών στην επικοινωνία, ομιλία και λόγο, καθώς και διαταραχών φωνής και κατάποσης. Η συνέντευξη κάλυψε θέματα που αφορούν τη διεπιστημονικότητα και τη συμβολή της τεχνολογίας στη διαχείριση των ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην παρακάτω ιστοσελίδα, όπου αναρτάται και η συνέντευξη: https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct4tvs

Πιλοτικό ερευνητικό Έργο COMFORTAGE

Το Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης (Ι.Τ.Ν.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχει στο πιλοτικό ερευνητικό έργο COMFORTAGE: Prediction, Monitoring and Personalized Recommendations for Prevention and Relief of Dementia and Frailty, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe (HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01). Το πρόγραμμα είναι ένα από τα δύο που εγκρίθηκαν στη συγκεκριμένη πρόσκληση μεταξύ 29 προτάσεων από ισάριθμα consortia, με βαθμό 15/15 και χρηματοδότηση 19 500000 Ευρώ. Στο έργο συμμετέχουν 39 εταίροι από 12 ευρωπαϊκές χώρες (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες) και ένα συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο από τις Η.Π.Α. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στη σελίδα του Ινστιτούτου.