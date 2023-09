Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

3.10.2023 | Τελετή Αναγόρευσης του Roderick M. Beaton Ομότιμου Καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας (Έδρα «Κοραής») στο King’s College London και Πρoέδρου του ΔΣ της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών

O Roderick M. Beaton Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας (Έδρα «Κοραής») στο King’s College London και Πρόεδρος του ΔΣ της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσουν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Άννα-Μαρίνα Ν. Κατσιγιάννη και η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Κωνσταντίνα Δ. Καρακώστα. Θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα σε Επίτιμο Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τις Προέδρους, Καθηγήτρια Ευφημία Δ. Καρακάντζα και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλλη Γ. Λεμονίδου και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Η αλληλεγγύη των νεοελληνιστών και το μέλλον των νεοελληνικών σπουδών». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf) H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

6.10.23 | Τελετή Αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ουψάλας Martin C.H. Björck, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών

O Ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ουψάλας Martin C.H. Björck, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Σταύρος Κ. Κάκκος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής Γεώργιο Λ. Αντωνάκη και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: European Guidelines on the Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Αποδοχή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και Κύπρου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας πρόσφατα αποφάσισε την αποδοχή του μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που διεξάγεται από απόσταση με θεματικό άξονα «Hotel and Food Management». Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική συνεργασία με σκοπό να αναδείξει τις ακαδημαϊκές συνέργειες και να τονώσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Προσεχώς θα ανακοινωθούν και νέες συνεργασίες.

European Research Council Starting Research Grant σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ο κ. Γιώργος Καμπίτσης, Επίκουρος Kαθηγητής με αντικείμενο τα Ηλεκτρονικά Ισχύος, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα λάβει επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στο πλαίσιο του Starting Grant Program για το 2023. Ο τίτλος του έργου που κατέθεσε ο κ. Καμπίτσης είναι: Reinventing Power Electronic Architectures for a Fully Integrated Power Converter-on-a-Chip (ENRICH). Το έργο προτείνει μια θεμελιώδη επανεξέταση ολόκληρης της αλυσίδας μετατροπής ηλεκτρικής ισχύος, μέσω του συν-σχεδιασμού νέων τοπολογιών πολυεπίπεδων μετατροπέων με νέες δομές ημιαγωγών, βασισμένες σε υλικά όπως Νιτρίδια του Γαλλίου (GaN).

Η έρευνα εκτείνεται στα πεδία των Ηλεκτρονικών Ισχύος, της Επιστήμης Υλικών και της Θεωρίας Ελέγχου και έχει ως στόχο να αποφέρει πολλά οφέλη με σημαντικό τεχνολογικό και κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Πρόκειται για 5ετή ερευνητική επιχορήγηση, μία από τις ελάχιστες που απονεμήθηκαν σε Έλληνες επιστήμονες, και η πρώτη που απονέμεται σε ερευνητή της Πολυτεχνικής Σχολής. Περισσότερα στοιχεία στη σελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής http://www.engineering.upatras.gr/el

24-29.9.23 | Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα – 1ST ENT SUMMER SCHOOL

Το πρώτο «Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χειρουργικών Τεχνικών και Παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου – 1ST ENT SUMMER SCHOOL», του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από 24 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023, στο Κέντρο Π.Μ.Σ. της ΩΡΛ Κλινικής. Σκοπός του πρωτοπόρου για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος, το οποίο διοργανώνεται από την Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, είναι η παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στις χειρουργικές τεχνικές των παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου και πιο συγκεκριμένα στην πρακτική εκπαίδευση με hands on και step by step τα χειρουργικά βήματα για όλες τις Παθήσεις της Κεφαλής και Τραχήλου, καθώς και στην σε βάθος κατάρτιση − εξειδίκευση του νέου επιστημονικού δυναμικού, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την σωστή αντιμετώπιση των ΩΡΛ ασθενών. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.upatras.gr/proto-metekpaideftiko-programma-cheirourgikon-technikon-pathiseon-kefalis-kai-trachilou-24-29-09-23/

26.9.23 | Εκδήλωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Εν όψει λήξης της Πράξης«Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023»(MIS) 5181130, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος προχωρά στη διοργάνωση εκδήλωσης – στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του (παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00, στο Κεντρικό αμφιθέατρο της Πρυτανείας του Παν. Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διοργάνωσης, Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Τμημάτων θα μιλήσουν για την Πρακτική Άσκηση, Φορείς Απασχόλησης και εταιρείες/οργανισμοί, θα παρουσιάσουν την συνεργασία τους με ασκούμενους του προγράμματος και θα έρθουν σε επαφή με φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ. Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και θα λάβουν αναμνηστικά δώρα.

28-30.9.23 | Εκπαίδευση & κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες, επιχειρηματικότητας | Πράξη ΜΕΤΩΝ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κύκλου βασικής επιμόρφωσης της Πράξης «ΜΕΤΩΝ – Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών», σας ενημερώνουμε ότι τα επιχειρηματικά σεμινάρια θα επαναληφθούν στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις για τον επαναληπτικό κύκλο βασικής επιμόρφωσης της πράξης ΜΕΤΩΝ είναι ενεργές. Στον κύκλο της βασικής επιμόρφωσης 11 εισηγητές θα παρουσιάσουν 14 ενότητες με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τις κομβικές πτυχές των εννοιών της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές θα παρουσιαστούν επίσης από επιχειρηματίες και startuppers με αναγνωρισμένη αξία στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς θα δοθεί η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν έως την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου την αίτηση εγγραφής στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1lJfgiFJEpsnSIIEhjg_RfZrUW9IpzRw6nSXM1HcjVNY/edit

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ekpaidefsi-katartisi-se-vasikes-dexiotitesepicheirimatikotitas-praxi-meton/

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής φοιτητών παλαιότερων ετών στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα και Μεσολόγγι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίθηκε πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις Φοιτητικές Εστίες Πατρών (Ρίο και Κουκούλι) και Μεσολογγίου, για τους φοιτητές παλαιότερων ετών. Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά το διάστημα: Τρίτη 19/09/2023 έως Παρασκευή 29/09/2023, 9.00 – 14.00. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/anakoinosi-apotelesmaton-eisagogis-foititon-palaioteron-eton-stis-foititikes-esties-tou-panepistimiou-patron-se-patra-kai-mesolongi-gia-to-akadimaiko-etos-2023-2024/

Έναρξη εξειδικευμένων προπονήσεων Τένις στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης στο Τένις με καθοδήγηση από προπονήτρια για την περίοδο 2023-2024. Θα δημιουργηθούν τμήματα παιδιών και ενηλίκων, επιπέδων αρχαρίων και μέτριας εμπειρίας. Αιτήσεις για τα παιδιά γίνονται ψηφιακά στο:

http://gym.upatras.gr/forma-ekdilosis-endiaferontos-gia-athlitikes-akadimies/

Αιτήσεις για φοιτητές, φοιτήτριες, μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και λοιπούς ενήλικες γίνονται ψηφιακά στο:

http://gym.upatras.gr/forma-ekdilosis-endiaferontos-gia-eidika-programmata-enilikon/



Εκπαίδευση Φυλάκων Πανεπιστημίου Πατρών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των 12 φυλάκων του Πανεπιστημίου Πατρών από την ΕΛ.ΑΣ. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον Ανθυπαστυνόμο Κωνσταντίνο Μιχόπουλο του Γραφείου Εκπαίδευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας κατόπιν αιτήματος του Ιδρύματος και διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα 18/09/2023 έως και 21/09/2023. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στα κάτωθι αντικείμενα:

Θέματα αυτοπροστασίας

Έλεγχος κτιρίων

Εξερεύνηση αντικειμένων

Θεατρική παράσταση «ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ» : μεγάλη η απήχηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα το κάλεσμα για τα 100 δωρεάν εισιτήρια

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε 100 δωρεάν εισιτήρια για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, για την θεατρική παράσταση «ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, οι 100 πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα απέκτησαν τη μονή πρόσκληση , την οποία παρέλαβαν από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων. Αδιαμφισβήτητα ήταν μία εξαίρετη θεατρική βραδιά στο Πανεπιστήμιό μας.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Επιστημονική Συνάντηση TSOP – ICCP

17 – 22.9.23

17 – 22.9.23 15th ICCP Course: Optical Microscopy of Dispersed Organic Matter: facies and maturity,

25-28.9.23

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Patterns of Evil in Greece and China»

28-29.9.23

Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Πατρών

30.9.23

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/

Μια διαφορετική όψη του γλυπτού στην είσοδο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος

Το νέο εικαστικό έργο του κ. Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο κοσμεί την κεντρική είσοδο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος, φανερώνει μία διαφορετική άποψη κατά τις βραδινές ώρες αφού φωταγωγείται. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την εικαστική παρέμβαση, υπογραμμίζοντας την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι το γλυπτό προσφέρθηκε δωρεάν από τον ίδιο τον εικαστικό, ως ευγενική καλλιτεχνική χορηγία αναβαθμίζοντας περαιτέρω την εξωτερική όψη του Ιδρύματος.

