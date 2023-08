Οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος: Με επιτυχία στέφθηκε η πτήση της Virgin Galactic

Σε ένα πρωτοποριακό επίτευγμα, το διαστημόπλοιο VSS Unity της Virgin Galactic, που μεταφέρει το πρώτο του πλήρωμα τουριστών, εκτοξεύτηκε και προσγειώθηκε θριαμβευτικά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο χώρο των εμπορικών διαστημικών ταξιδιών.

The countdown to today’s historic launch by @virgingalactic is on! Its Unity ship is set to launch into space for the first time with an all-civilian crew and @GadiNBC has all the details. pic.twitter.com/Z7YF4a0Hnx

— TODAY (@TODAYshow) August 10, 2023