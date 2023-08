Μετέτρεψαν την αποβάθρα σε WWE: Έπεσε το «ξύλο της αρκούδας»

Ένα ανεξέλεγκτος καβγάς ξέσπασε σε αποβάθρα της Αλαμπάμα των ΗΠΑ, ανάμεσα σε δεκάδες άτομα, με το σκηνικό να θυμίζει κάτι από αγώνα του WWE.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν μια ομάδα βαρκάρηδων επιτέθηκε σε λιμενεργάτη. Γρήγορα το επεισόδιο πήρε διαστάσεις όταν στον καβγά άρχισαν να μπαίνει περισσότερος κόσμος, με την κατάσταση να δείχνει ανεξέλεγκτη.

These white people jumped this black security guard at the Riverfront. The staff got off the boat and it turned into WWE Smackdown. I’m so proud of Montgomery 😭😂 pic.twitter.com/4DG5bShXfz

— Housatlantavegas (@_dreadadon) August 6, 2023