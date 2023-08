Πρότυπο τμήμα στο ΠΓΝ Πατρών για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

Μετά από 20 ολόκληρα χρόνια συνεχόμενων προσπαθειών, επιτέλους το τμήμα – πρότυπο στο ΠΓΝΠ είναι έτοιμο για τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς . Με πρωτοβουλία του κύριου Δημήτρη Μπάκου, να μετατρέψει το εμβολιαστικό κέντρο σε δομή, οι ασθενείς θα υποβάλλονται με αξιοπρέπεια σε ημερήσια νοσηλεία με ασφάλεια , σε ένα χώρο εξαιρετικών προδιαγραφών.

Ένας χώρος διαμορφώθηκε με ειδικές προδιαγραφές , κατόπιν ενεργειών του Διοικητή του ΠΓΝΠ κύριου Δημήτρη Μπάκου, με την συμβολή του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής Καθηγητή Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας Μάρκου Μαραγκού, της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιωάννας Μίχου και της υπεύθυνης της Ειρήνη Χήρα.

Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς που λαμβάνουν ειδικές θεραπείες που χρήζει ημερήσιας νοσηλείας, εμπίπτουν σε πέντε διαφορετικές ειδικότητες οι οποίες είναι : ρευματολογία , γαστρεντερολογία , πνευμονολογία , ενδοκρινολογία και αιματολογία.

Ως Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ( ΕΛΕΑΝΑ ) ,όπως τόνισε η κα Μάχη

Σαλαμαλίκη, Υπεύθυνη ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α Ν. Αχαϊας ,είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί ήταν ένα αίτημα μας από το 2015, που είχαμε τονίσει τις ελλείψεις που υπήρχαν και την βασική ανάγκη για την δημιουργία μονάδων χορήγησης βιολογικών παραγόντων για ασθενείς με ρευματικές παθήσεις.Συγκεκριμένα αναφέρει η κα Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α ότι η χορήγηση τέτοιων φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο για ημερήσια νοσηλεία , σε ειδικά διαμορφωμένη μονάδα. Απαιτείται η παρουσία γιατρού και νοσηλευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου στην παρασκευή , την χορήγηση των ειδικών φαρμάκων καθώς και στην έγκαιρη διάγνωση αντιμετώπιση του επείγοντος! Κάθε μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κλίνες ή ανάκλιντρα για την άνετη και ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων , καθώς και εξοπλισμό αντιμετώπισης επείγοντος ( καταπληξία, εμβολή, ανακοπή κλπ ), όπως συλλογές διασωλήνωσης , καθετηριασμού μεγάλων αγγείων , παροχές οξυγόνου, μάσκες θετικής πίεσης! Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα αρχικά με την βοήθεια των θεραπόντων ιατρών και στη συνέχεια με διάλογο με τις διοικήσεις των νοσοκομείων.Τα μέτρα που υποσχέθηκαν να ληφθούν , όπως η διάθεση κατάλληλου χώρου , κλινών και προσωπικού βλέπουμε ότι σιγά σιγά ευδοκιμούν.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους προσπάθησαν για να εξασφαλίσουν την άνεση και την ασφάλεια των υποβαλλόμενων σε θεραπεία ασθενών , επιτρέποντας την σωστή νοσηλεία τους από ένα εξειδικευμένο προσωπικό ! Ευελπιστούμε να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα του Π.Γ.Ν.Π

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα και αριθμεί περισσότερα από 9.700 μέλη, τα οποία είναι κυρίως άτομα που νοσούν από Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά από αυτοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι καθηγητές Ρευματολογίας σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας καθώς και καθηγητές και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με ρευματισμούς. H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει 11 υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενώ έχει στρατηγική συνεργασία με τους συλλόγους ΙΑΣΙΣ, ΘΑΛΕΙΑ, ΚΑΛΥΨΩ ΚΑΙ ΕΟΣ – ΣΠΑΝΟΠΑ. Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση EULAR, EULAR PARE ενώ έχει λάβει για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές το 1ο βραβείο από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασθενών κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ετήσιου διεθνούς συνεδρίου της EULAR PARE για το παραμύθι «Η φίλη μου η ΝΙΑ.ΡΑ» και τις εργασίες της:«Η επαγ- γελματική ζωή και τα προβλήματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα», «Δικαιώματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα» και «Σεξουαλική ζωή νεαρών ατόμων με ρευματικά νοσήματα». Τον Ιούλιο 2020 έλαβε το 1ο βραβεία για τη δημιουργία με τη συνεργασία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Αντιρευματικού Σύνδεσμο Κύπρου (CYPLΕR) του app StigmApp από την PAE (PAIN ALLIANCE EUROPE) .

Είναι ιδρυτικό μέλος του Sjogren Europe και της AGORA FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF PATIENTS WITH RMDs of SOUTERN EUROPE, αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα της Επιτροπής Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών, της PAIN ALLIANCE EUROPE, του WORLD PATIENT ALLIANCE, του WORLD LUPUS FEDERATION (Παγκόσμιου Οργανισμού για την ενημέρωση για τον Σ.Ε.Λ.), του LUPUS EUROPE, του Vasculitis International (Ομοσπονδία Συλλόγων ασθενών με Αγγειίτιδες), της ASIF (Διεθνής Ένωση Συλλόγων Ασθενών για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα) και του EURORDIS, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Συλλόγων με Διαφάνεια της ΕΕ. Συμμετέχει σε πλήθος project σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας όπως το ΑΠΘ, το ΠΑΔΑ , και το Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ που έχουν να κάνουν με δημόσια υγεία & mobile εφαρμογές.

Από το Οκτώβριο 2020 με το Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία – του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA), στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, 2020-2022 με κεντρικό μήνυμα “Μειώστε την καταπόνηση” και βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.

Στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51, στην Ομόνοια και λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 – 16:00 ενώ την Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης (Τηλ: 210 8237302 ) εξυπηρετούν επαγγελματίες ψυχολόγοι. Περισσότερες πληροφορίες στο www.arthritis.org.gr και στις σελίδες της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε fb, LinkedIn, Instagram & twitter