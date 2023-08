Παράδοση Drone και στην Πολεμική Αεροπορία – 117 ΠΜ από τον Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη

Παραδόθηκε ένα ακόμη drone στην Πολεμική Αεροπορία και συγκεκριμένα στην 117 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φ. Ζαΐμη ενώ υπογράφτηκε και το σχετικό συμφωνητικό παρουσία του Διοικητή, Σμηνάρχου Ι. Καραμάνη (Ι) ,του Υποδιοικητή, Σμηνάρχου Χρ. Σπυρόπουλου (Ι) και του Προέδρου του ΕΑΠ Ι. Καλαβρουζιώτη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης έχει την αποκλειστική ευθύνη παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του διακρατικού προγράμματος AETHER («Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources»),μέσω του οποίου η Περιφέρεια προμηθεύτηκε συνολικά 12 drones για την κάλυψη των αναγκών των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας ,με σκοπό την έρευνα, διάσωση, προστασία περιβαλλοντικών καταστροφών, φύλαξη και ασφάλεια, πυρασφάλεια κλπ.

Τα παραπάνω μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν δυνατότητα πτήσης έως και μια ώρα και μπορούν να «ταξιδέψουν» σε ακτίνα 30χλμ. Προσφέρουν υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες με χαμηλό κόστος και ελάχιστους κινδύνους ενώ είναι εξοπλισμένα με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μεταφέρει εικόνα και πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου.

«Πρόκειται για μια ακόμη καινοτόμα πρωτοβουλία της Περιφέρειάς μας που με σωστό σχεδιασμό και διαρκή παρακολούθηση στέφθηκε με επιτυχία. Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρησιακών αναγκών των Σωμάτων Ασφαλείας για την πολιτική προστασία και ασφάλεια του τόπου μας. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να παραδοθούν και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή άλλα τρία drones», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαΐμης.

Η προμήθεια τους έγινε μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο του έργου «AETHER» – «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», συνολικού προϋπολογισμού 4.732.000,00€ που χρηματοδοτείται από το Interreg V-A Greece – Italy Programme 2014 – 2020.

Κύριος στόχος του έργου AETHER είναι η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειών της Ελλάδας και της Ιταλίας διαμέσου της εκπόνησης διακρατικών Σχεδίων και ο καθορισμός δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφορική χρήση των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης με σκοπό τη μείωση και τη διαχείριση φαινομένων και περιστατικών που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία των πολιτών.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου AETHER συμμετέχουν εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , οι Περιφέρειες Απουλίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.