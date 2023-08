Πέθανε ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Ρον Σεφάς Τζόουνς σε ηλικία 66 ετών

Ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά «This is us» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, Νταν Σπίλο. Είχε κερδίσει βραβείο Emmy.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα με τους πνεύμονες.

Αν και έκανε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020 λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, τελικά έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά…

Είχε κερδίσει βραβείο Emmy για τη συμμετοχή του στη σειρά «This is us» ενώ το 2020 έγραψε ιστορία όταν κέρδισε ΕMMY τόσο εκείνος όσο και η κόρη του, Τζάσμιν Σεφάς.

Ο Ρον Σεφάς Τζόουνς είχε παίξει στις ταινίες «Half Nelson», «Across the Universe», «Dog Days», και «Dolemite Is My Name».

Στην τηλεόραση, εκτός από το «This is us», είχε εμφανιστεί σε επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «Law & Order» και είχε παίξει στο «Mr. Robot».

https://www.newsit.gr/