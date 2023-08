Γιώργος Μαζωνάκης Live “Hello Πάτρα”

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Hello, I love you, won’t you tell me your name?

Hello, I love you, let me jump in your game.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανοίγει τις πόρτες του καινούριου καλοκαιριού και μας προσκαλεί να συστηθούμε ξανά και να παιχτούμε μαζί στα γήπεδα, στις παραλίες και στις σκηνές όλης της χώρας, με την μεγαλύτερη περιοδεία του μέχρι σήμερα! Όπου κι αν βρίσκεστε, πείτε HELLO στο καλοκαίρι και καλωσορίστε την εποχή που φωτίζει την Ελλάδα, με την μουσική που φωτίζει την διάθεσή μας.

Με τραγούδια τριάντα χρόνων και μια ορχήστρα εξαιρετικών μουσικών σε καινούριες ενορχηστρώσεις και δημιουργικές περιπέτειες, ο αγαπημένος μας τραγουδιστής ταξιδεύει στις μεγαλύτερες και τις ομορφότερες πόλεις το συναίσθημα μιας ακόμη sold out χρονιάς στο Κέντρο Αθηνών, φτιάχνοντας τον φετινό ήχο του ζεστού ήλιου, της δροσερής θάλασσας και του αλμυρού ιδρώτα.

Στο πλευρό του, όπως και τον χειμώνα, θα είναι ο Φώτης Παπαζήσης, η Τάτα και όλος ο κόσμος που κάθε φορά ανυπομονεί να συναντηθεί στη φωνή και τη διάθεση του Γιώργου Μαζωνάκη!

Προπώληση Εισιτηρίων :

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ DISCOVER

Και στο viva.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

People Entertainment Group

+30 216 800 48 68 - www.people.gr

