Η Ναταλία Γερμανού απάντησε στα σχόλια για τη no make up φωτό της και ήταν αδιανόητα ειλικρινής!

Φωτογραφία από τις διακοπές της στην Κρήτη ανέβασε η Ναταλία Γερμανού και τα social media πήραν «φωτιά».

Λογικό αν σκεφτεί κανείς πως η Ναταλία σπάνια μοιράζεται φωτογραφίες από πιο ιδιωτικές στιγμές είναι το ένα και το δεύτερο είναι πως αυτή η φωτογραφία είναι μάλλον χωρίς φίλτρα και μακιγιάζ!

Είναι όμως όντως έτσι;

Την απάντηση έδωσε η ίδια η παρουσιάστρια μετά από σχετικό σχόλιο που έλαβε στο twitter!

«Δεν ξέρω αν έχετε πέσει πάνω στην τελευταία φωτό της @nataliagermanou αλλά έχω να πω: Ναταλίαααααα σου πάει τόσο πολύ το no filter, no makeup, no anything! Μια κούκλα!», έγραψε χρήστης στο twitter με τη Ναταλία να απαντά με αδιανόητη ειλικρίνεια! «Ε… no filter κι εσύ τώρα…», σχολίασε με χιούμορ! Πετυχημένο πάντως!

«Δεν φοβάμαι που μεγαλώνω. Το μόνο που φοβάμαι είναι οι αρρώστιες. Δηλαδή φοβάμαι να χάσω την υγεία μου. Δεν φοβάμαι ούτε τον θάνατο ούτε τον χρόνο που περνάει.

Αν σου δείξω τις φωτογραφίες μου όταν ήμουν είκοσι χρονών και τις συγκρίνεις με το πώς είμαι τώρα, θα μου πεις πως είμαι καλύτερη τώρα…. Αισθάνομαι ότι είμαι πιο νόστιμη τώρα, παρά όταν ήμουν είκοσι. Δεν κρύβω ότι έχω κάνει botox. Όσο όμως μπορώ και με παίρνει θα αποφύγω πράγματα που κινδυνεύουν να μου αλλοιώσουν το πρόσωπο», έχει πει.

