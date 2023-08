Barbie: Η ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως

Παγκόσμιο παραλήρημα έχει προκαλέσει η ταινία της Barbie, που κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Η ταινία έκλεισε το Σαββατοκύριακο, μόλις 17 ημέρες μετά την πρώτη προβολή της στους κινηματογράφους. με 1,03 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στο παγκόσμιο box office, όπως ανακοίνωσε η Warner Bros.

Αυτό σημαίνει ότι η σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουιγκ έγινε η πρώτη γυναίκα που ξεπέρασε αυτό το ορόσημο.

Ο Τζεφ Γκόλντσταϊν, πρόεδρος της εγχώριας διανομής στις ΗΠΑ, είπε πως «Κανείς εκτός από την Γκρέτα Γκέργουιγκ δεν θα μπορούσε να είχε ζωντανέψει αυτό το έμβλημα των γενεών και τον κόσμο της σε μια τόσο αστεία, συναισθηματική και διασκεδαστική ιστορία, που κυριολεκτικά κάνει ολόκληρο τον κόσμο ροζ».

Οι ουρές στους κινηματογράφους και οι επαναλαμβανόμενες προβολές «αποδεικνύουν ότι οι ταινίες επέστρεψαν» μετά την ταλαιπωρία της βιομηχανίας του κινηματογράφου λόγω του lockdown της πανδημίας και του ανταγωνισμού από τους streamers, πρόσθεσε.

Ο Μάικλ Ντε Λούκα και η Παμ Άμπντι, συμπρόεδροι και προϊστάμενοι της Warner Bros Motion Picture Group, είπαν ότι το κοινό «αγκαλιάζει την ταινία της Barbie με βαθύ τρόπο».

Με πρωταγωνίστρια τη Μάργκοτ Ρόμπι ως Barbie και τον Ράιαν Γκόσλινγκ ως Ken, η ταινία μετρά ήδη 459 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ και 572 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Το να πετύχεις το «Barbillion» -όπως το περιγράφει η Warner Bros- δεν είναι κάτι εύκολο. Μόλις πέντε άλλες ταινίες το έχουν κάνει από την πανδημία και στο εξής, συμπεριλαμβανομένων των The Super Mario Brothers Movie νωρίτερα φέτος, Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion και το σίκουελ του Avatar.

Στη σύγχρονη ιστορία του box office, μόλις 53 ταινίες έχουν κερδίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.