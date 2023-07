Το viral βίντεο με τον Τζάκι Τσαν μαζί με την «κόρη» του αποδείχτηκε ότι ήταν ψεύτικο

Ένα συγκινητικό βίντεο με τον Τζάκι Τσαν να θυμάται με δάκρυα τις παλιές του ταινίες μαζί με ένα νεαρό κορίτσι που φαίνεται να είναι η κόρη του κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι το βίντεο δεν είναι μια πραγματική στιγμή μεταξύ του Τσαν και της πραγματικής του κόρης.

Jackie Chan and his daughter crying while watching some of his old movie scenes is the most wholesome thing you’ll watch today.

Thanks for our childhood legend ❤️ pic.twitter.com/SnCDFR9X2Q

— 𝕋𝔼𝔾𝔸™ 👑 (@Tegadeyforyou) July 3, 2023