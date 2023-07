Το τηλεσκόπιο της NASA ζουμάρει δισεκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο

Οι πρώτοι γαλαξίες που εμφανίζονται απέχουν μερικά δισεκατομμύρια έτη φωτός, ενώ ο τελευταίος γαλαξίας, ο Γαλαξίας του Μέισι, βρίσκεται τόσο μακριά ώστε το φως του χρειάστηκε 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη.

Παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν στον πρώτο ενάμισι χρόνο λειτουργίας του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb συνδυάστηκαν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που ζουμάρει στο Σύμπαν και καταλήγει σε έναν από τους πιο μακρινούς γνωστούς γαλαξίες, τον οποίο βλέπουμε όπως ήταν λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

