Η σκοτεινή πλευρά της επιτήρησης: Η κυβέρνηση της Κίνας δημοσιεύει σε πινακίδες προσωπικά στοιχεία όσων παρανομούν

Σε μια ανησυχητική επίδειξη της δύναμης του Συστήματος Κοινωνικής Πίστωσης (Social Credit System), η Κίνα εφάρμοσε μια τακτική «ντροπής» για να ασκήσει έλεγχο στους πολίτες της. Όσοι βρίσκονται στη μαύρη λίστα αυτού του αμφιλεγόμενου συστήματος υποβάλλονται σε δημόσια προβολή των προσωπικών τους στοιχείων σε πινακίδες σε όλη την πόλη, καθιστώντας την ταυτότητά τους, τις διευθύνσεις τους, ακόμη και τα πρόσωπά τους ορατά σε όλους.

Το σύστημα κοινωνικής πίστωσης, το οποίο έχει συγκεντρώσει τόσο επαίνους όσο και επικρίσεις, είναι ένα τεράστιο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που παρακολουθεί και αξιολογεί τη συμπεριφορά των Κινέζων πολιτών. Στα άτομα αποδίδεται μια βαθμολογία κοινωνικής πίστωσης με βάση τις ενέργειές τους, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η οικονομική υπευθυνότητα, η κοινωνική συμπεριφορά και η τήρηση των κυβερνητικών κανονισμών.

Η εγγραφή στη μαύρη λίστα αυτού του συστήματος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, που κυμαίνονται από περιορισμούς στα ταξίδια και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες έως πιθανή κοινωνική απομόνωση. Με τη δημόσια προβολή των προσωπικών στοιχείων όσων βρίσκονται στη μαύρη λίστα, η κινεζική κυβέρνηση επιδιώκει να ντροπιάσει και να αποτρέψει άλλους από το να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θεωρούνται ανεπιθύμητες ή μη συμβατές με τα πρότυπα του συστήματος.

