O IShowSpeed άναψε πυροτεχνήματα μέσα στο σπίτι του και παραλίγο να τραυματιστεί

Ο IShowSpeed, ο συχνά χαοτικός YouTuber που είναι γνωστός για τα άγρια καμώματά του, αποφάσισε να γιορτάσει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αμερικής με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που για άλλη μια φορά προκάλεσε χάος. Σε μια ανησυχητική περίπτωση déjà vu, η επιλογή του για διασκέδαση παραλίγο να βάλει φωτιά σε ένα σπίτι, επαναλαμβάνοντας το περιστατικό που οδήγησε στην κλήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σπίτι του ακριβώς πριν από ένα χρόνο.

IShowSpeed needs to be banned from using fireworks pic.twitter.com/3BqrrwLy3S

— Dexerto (@Dexerto) July 3, 2023