Αστυνομικοί στις ΗΠΑ δέχτηκαν πυρά από πυροτεχνήματα: 16 νεαροί συνελήφθησαν

Η Μινεάπολη γνώρισε αυξημένη αστυνομική παρουσία το βράδυ της Τετάρτης (5/7) μετά από ένα ταραχώδες βράδυ της 4ης Ιουλίου γεμάτο αταξίες και πυροτεχνήματα. Έφηβοι οπλισμένοι με πυροτεχνήματα μεγάλης ισχύος προκάλεσαν χάος καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ένα περιπολικό έγινε στόχος.

Somali Youth in Minneapolis Firing Rockets At Police on July 4th 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/yl1p0jS6Gf

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 5, 2023