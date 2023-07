Ένας πολυετής κύκλος ολοκληρώθηκε

Η γνωστή Πατρινή καλλιτέχνιδα, με διεθνή καριέρα Φωτεινή Σαμαρά, εμφανώς χαρούμενη έκανε την παρακάτω ανάρτηση:

Ένας πολυετής κύκλος ζωής και σπουδής ολοκληρώθηκε σήμερα για την μαθήτριά μου Γεωργία Λυκούση, mezzo-soprano. Η κριτική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού της απένειμε Πτυχίο Μονωδίας, με Άριστα παμψηφεί. Είχε προηγηθεί το εξαιρετικό πτυχιακό της ρεσιτάλ το Σάββατο 24/6. Εκφράζω την χαρά μου και εύχομαι να είναι πάντα υγιής και δημιουργική σε κάθε πεδίο της ζωής της.

A long cycle of life was completed today for my student Georgia Lykoussi, mezzo-soprano. The jury of the Ministry of Culture awarded her a Bachelor’s Degree in Vocal music. I express my joy and I wish her good health and creativity in every field of her life.