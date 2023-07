Μέσι: Πανζουρλισμός από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ στην πρώτη του προπόνηση

Στον αστερισμό του Λιονέλ Μέσι κινείται η Ίντερ Μαϊάμι αφού το ενδιαφέρον για τον Αργεντινό σούπερ σταρ είναι τεράστιο.

Για αυτό το λόγο ο σύλλογος του MLS έδωσε περισσότερες από 200 διαπιστεύσεις σε φωτογράφους και δημοσιογράφους για να καλύψουν την πρώτη του προπόνηση.

Επιπρόσθετα το κανάλι που έχει τα δικαιώματα κάλυψε την πρώτη προπόνηση του Λιονέλ Μέσι ενώ για τις ανάγκες της μετάδοσης είχε και ελικόπτερο.

This morning, more than 200 media members and multiple helicopters are on-hand to cover Lionel Messi's first training session with Inter Miami:pic.twitter.com/JHGPiKuAfu

— Front Office Sports (@FOS) July 18, 2023