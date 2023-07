Welcome to UP: To μεγάλο come back στην καρδιά του φθινοπώρου

Το Φεστιβάλ που έκανε δυναμική εκκίνηση πέρυσι με χιλιάδες συμμετέχοντες, επιστρέφει ανανεωμένο ανοίγοντας τον κύκλο των εκδηλώσεών του τόσο εντός της Πάτρας, όσο και στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι Πέντε ημέρες γεμάτες μουσική, προβολές, ξεναγήσεις, περίπτερα, συνέδρια, συναντήσεις

Το «Welcome to UP 2023» το Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει τον Οκτώβριο ανανεωμένο, διευρυμένο και με πλήθος νέων εκδηλώσεων, ως ο νέος μεγάλος θεσμός νεολαίας του φθινοπώρου στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα με σύνθημα «Κάθε φθινόπωρο πάμε Πάτρα».

Βασισμένο σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αντίστοιχων διοργανώσεων, το Welcome to UP, το οποίο έκανε πέρυσι εντυπωσιακή εκκίνηση με χιλιάδες πολίτες να δίνουν το «παρών», έρχεται φέτος να κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών σημείο αναφοράς για πέντε ημέρες, ανοίγοντας τον κύκλο των εκδηλώσεών του τόσο εντός της Πάτρας, όσο και στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την κοινωνία και την οικονομία της Δυτικής Ελλάδας.

Στις 18,19,20, 21 και 22 Οκτωβρίου, με επίκεντρο το campus του Πανεπιστημίου στήνονται γέφυρες διαλόγου μεταξύ φοιτητών, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και πολιτών, αλλά και ένα σκηνικό γιορτής που απλώνεται στην πόλη, «παντρεύοντας» τη γνώση με τη διασκέδαση, την καινοτομία με τη δημιουργία, την ιστορία και τα επιτεύγματα, με την ορμή των χιλιάδων πρωτοετών φοιτητών που έρχονται να γνωρίσουν την πόλη στην οποία θα ζήσουν.

Το Welcome to UP 2023, το οποίο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του, μας προτείνει ένα πλέγμα εκδηλώσεων και δράσεων που συστήνουν στους φοιτητές το Πανεπιστήμιο και τον τόπο σπουδών και φέρνουν τους πολίτες κοντά στη «βαριά βιομηχανία» της γνώσης στην περιοχή.

Ενημερωτικά περίπτερα, επαφές με ομάδες, δομές και δράσεις, συνάντηση με επιτυχημένους αποφοίτους, ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία με ανοικτά λεωφορεία, περίπατοι σε μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος, γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του ΑΕΙ και της πόλης, συνέδρια, πολυθεάματα, αστρονομική παρατήρηση αλλά και συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες (Πύξ Λαξ, Ανδριάννα Μπάμπαλη, «Συνεπιβάτες», Ρένος Χαραλαμπίδης, Alcatrash, Ορχήστρα Prfizer κ.α.) κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα 27/7/2023 κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στην Πρυτανεία.

Χρήστος Μπούρας: Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας

«Όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να έχουν η Πάτρα, το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο μια πολύ σημαντική διοργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας τον Οκτώβριο» τόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας κ. Χρήστος Μπούρας και επεσήμανε ότι πρόκειται για «ένα Φεστιβάλ που θα επαναλαμβάνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς καθώς το πιο σημαντικό είναι αυτός ο θεσμός να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερος και ισχυρότερος. Φέτος σας διαβεβαιώνω ότι η διοργάνωση θα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι, με ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και πολίτες. Θα ζήσουμε ξανά ένα σκηνικό γιορτής, στην οποία η γνώση και η καινοτομία συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα».

Δ. Μαντζαβίνος: Η διοργάνωση ενός ακόμη μεγαλύτερου γεγονότος φέτος τον Οκτώβριο ήταν μονόδρομος

Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση ο Προέδρος της Επιτροπής Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη και την περιφέρεια, αντιπρύτανης κ. Διονύσης Μαντζαβίνος, επεσήμανε ότι «η υποδοχή της περσυνής διοργάνωσης ήταν αναπάντεχα θερμή, τόσο που η διοργάνωση ενός ακόμη μεγαλύτερου γεγονότος φέτος τον Οκτώβριο, φαινόταν μονόδρομος. Και όταν λέμε μεγαλύτερο, εννοούμε σε διάρκεια, σε χρονική και χωρική διασπορά, σε περιεχόμενο και σίγουρα σε κέφι. Έχουμε πολλές περισσότερες εκδηλώσεις σε περισσότερες ημέρες, τόσο μέσα στην πόλη της Πάτρας, όσο και στην περιφέρεια καθώς οι εκδηλώσεις επεκτείνονται και στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι» επεσήμανε ο κ. Μαντζαβίνος και πρόσθεσε: «Ένα μίγμα ανθρώπων του Πανεπιστημίου με ανησυχίες και οράματα πέραν και πλέον των επαγγελματικών τους αναζητήσεων, εκπρόσωποι του «επιχειρείν», φορείς και άνθρωποι του «διοικείν», της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και τις ιδέες τους σε μια κοινή, εξωστρεφή προσπάθεια που γίνεται θεσμός για την πόλη».

Ανδρέας Φίλιας: Το Φεστιβάλ γίνεται θεσμός- Υπογράφουμε προγραμματική σύμβαση

«Η Περιφέρεια στα πλαίσια της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πόλη αλλά και γενικότερα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει έμπρακτα και ενεργά σε αυτό το Φεστιβάλ» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Ανδρέας Φίλιας.

«Έγινε πέρυσι η αρχή -και πάντα η αρχή είναι το ήμισυ του παντός-, βλέπουμε όμως με πολλή χαρά ότι φέτος έχουμε μια εντυπωσιακή εξέλιξη σε βαθμό πολύ καλύτερο από αυτόν στον οποίο προσδοκούσαμε, κάτι που σημαίνει ότι έγινε και σωστή προετοιμασία από όλα τα μέλη της Επιτροπής με επικεφαλής τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον κ. Μπούρα τον οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε καθώς είναι αυτός που είχε την όλη πρωτοβουλία.

Φέτος έχουμε εμφανή πλέον την εικόνα ότι η υποδοχή των φοιτητών γίνεται θεσμός. Σε λίγες ημέρες μάλιστα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπογράφοντας με το Πανεπιστήμιο μια Προγραμματική Σύμβαση μέσω της οποίας θα γίνει η χρηματοδότηση της διοργάνωσης, σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα που έχει αυτό το Φεστιβάλ, αυτή η μεγάλη γιορτή στην οποία εμπλέκονται και συνομιλούν φοιτητές, καθηγητές, φορείς, πολίτες και επιχειρηματίες σε μια δημιουργική συνεργασία για την περιοχή μας».

Πλάτωνας Μαρλαφέκας: Κάθε χρόνο και καλύτερα

«Η ιδέα του Πανεπιστημίου, η οποία υλοποιείται για δεύτερη χρονιά φέτος, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους νέους φοιτητές και για την πόλη μας και όχι μόνο» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας. «Από αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λείπει το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο εκπροσωπώντας την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής συμβάλλει στο να γίνεται αυτό το Φεστιβάλ κάθε χρόνο, ακόμη καλύτερο. Φέτος η διοργάνωση θα είναι πολύ πιο μεγάλη, θα φιλοξενηθεί σε ακόμη περισσότερους χώρους και θα δώσει στους φοιτητές πολλές ευκαιρίες και φυσικά αξέχαστες αναμνήσεις. Θέλουμε φεύγοντας από εδώ οι φοιτητές μας να έχουν την καλύτερη εικόνα για το Πανεπιστήμιο και τις πόλεις μας».

Νίκος Ασπράγκαθος: Ο Δήμος της Πάτρας αγκαλιάζει τους νέους φοιτητές

«Ο Δήμος της Πάτρας αγκαλιάζει τους φοιτητές και τους βοηθά να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τους κοινωνικούς αγώνες της περιοχής» τόνισε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων κ. Νίκος Ασπράγκαθος.

«Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές μας θα γνωρίσουν τις προκλήσεις της επιστήμης και της ακαδημαϊκής ζωής, αλλά θα αναζητήσουν και τα αίτια, τις απαντήσεις στα ερωτηματικά τους για την επιστήμη και για την κοινωνία, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Θα συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πάτρας και θα της δώσουν τη δική τους ζωντάνια. Ο Δήμος έχει αφιερώσει έναν ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του για τους φοιτητές. Εκεί μπορούν να γνωρίσουν την Πάτρα και τις ειδικές προσφορές του Δήμου που τους αφορούν. Συμβάλλουμε όπως και πέρυσι στο Φεστιβάλ Υποδοχής με όλες τις υποδομές του Δήμου και με όλα τα μέσα που μπορούμε να διαθέσουμε».

Βασίλης Φωτάκης: Ευτυχές γεγονός για τον Δήμο Αγρινίου η ενεργός συμμετοχή του στο Φεστιβάλ

«Διακαής πόθος της πόλης του Αγρινίου είναι ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα το οποίο θα μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για τη δική μας περιοχή και ευχαριστούμε την πρυτανική αρχή που συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να έχουμε τμήματα βιώσιμα» ανέφερε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγρινίου Βασίλης Φωτάκης. «Προφανώς και είναι ένα ευτυχές γεγονός για τον Δήμο του Αγρινίου η ενεργός συμμετοχή του στο Φεστιβάλ με πολιτιστικές δράσεις, δράσεις περιηγητικού χαρακτήρα, εθελοντικές δράσεις, δράσεις ανάδειξης της γαστρονομίας της περιοχής κ.α. Έχουμε και το δικό μας Επιμελητήριο της Αιτωλοακαρνανίας κοντά μας με μια έκθεση τοπικών προϊόντων που θα μας στηρίξει. Για μας είναι πολύ σημαντική κάθε δράση που μπορεί να συμβάλλει στο να πάρουν οι φοιτητές μας, ερείσματα ακούσματα και εικόνες από την περιοχή μας που θα τους κάνουν πρεσβευτές της».

Γιώργος Τελώνης: Θα κάνουμε τους καθηγητές μας και τους φοιτητές μας να νιώσουν ενεργά μέλη της πόλης και της περιφέρειας

«Το καίριο ζητούμενο κατ΄εμέ είναι το πώς το Πανεπιστήμιο θα συμβάλλει ενεργά και έμπρακτα στον δημιουργικό μετασχηματισμό της πόλης και της περιφέρειας» ανέφερε το μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη και την περιφέρεια, κ. Γιώργος Τελώνης. «Θεωρώ μείζονος σημασίας το πώς η εξωστρέφεια που δείχνει το Πανεπιστήμιό μας τα τελευταία χρόνια θα διατηρηθεί, θα επεκταθεί και θα απλωθεί παντού. Οι καθηγητές και οι φοιτητές πρέπει να μπουν άμεσα στο παιχνίδι. Να γίνει το Πανεπιστήμιο θεσμικός εταίρος και ισότιμος συνομιλητής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε στρατηγικής σημασίας θέματα. Θα κάνουμε τους καθηγητές μας και τους φοιτητές μας να νιώσουν ενεργά μέλη της πόλης και της περιφέρειας και θα τους δώσουμε την ευκαιρία να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον τόπο μας».

Στέφανος Δρίτσος: Θέλουμε οι νεοεισερχομένοι φοιτητές μας να αισθανθούν όσο πιο οικεία και φιλικά γίνεται

«Οφείλουμε κάθε φορά να κάνουμε τους νεοεισερχομένους φοιτητές μας να αισθανθούν τον χώρο όσο πιο οικείο και φιλικό γίνεται. Να μην αισθανθούν δύσκολα λόγω του ότι βρίσκονται σε ένα νέο περιβάλλον. Και αυτό επειδή η φοιτητική ζωή είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθορίζει εν πολλοίς και τις αποφάσεις μας και τις μεταγενέστερες επιλογές μας» επεσήμανε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη και την περιφέρεια κ. Στέφανος Δρίτσας. «Η προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι με το Φεστιβάλ αποδίδει καρπούς. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο έρευνα, αλλά είναι και μεταφορά γνώσης και διασύνδεση. Η αναζωογόνηση αυτής της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Περιφέρεια, αλλά και τους Δήμους Πάτρας, Αγρινίου και Μεσολογγίου είναι καθοριστικός παράγοντας για τη συνεργασία και τις γέφυρες που πρέπει να χτίσουμε σήμερα και στο μέλλον».

Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου: Το Φεστιβάλ σηματοδοτεί δύο πράγματα

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το Φεστιβάλ σηματοδοτεί δύο πράγματα. Το ένα είναι το γεγονός ότι αποτελεί μια πανελλήνια πρωτοτυπία ως τρόπος υποδοχής πρωτοετών φοιτητών. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι επιτυγχάνεται η παραγωγική συνεργασία Πανεπιστημίου, Φορέων και πολιτών τριών πόλεων σ έναν κοινό, παραγωγικό στόχο» τόνισε ο Προέδρος του Ιδρύματος Τοπάλη και μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη και την περιφέρεια, κ. Βαγγέλης Πολίτης- Στεργίου. «Το Ίδρυμα Τοπάλη, αγκάλιασε από την αρχή την πρωτοβουλία του Φεσιβάλ και εξακολουθεί να στρηρίζει με θέρμη. Ευχόμαστε το φετινό Φεστιβάλ να είναι ακόμη καλύτερο από το περυσινό και να μακροημερεύσει».