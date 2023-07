Παιδί: Μην ξεχνάτε το αντηλιακό σε αυτό το μέρος του σώματος

Γνωρίζατε ότι ορισμένα μέρη του σώματος είναι πιο πιθανό να υποστούν ηλιακά εγκαύματα από άλλα; Για παράδειγμα, τα χείλη είναι ένα ιδιαίτερα ευάλωτο σημείο, αλλά συχνά το παραβλέπουμε όταν πρόκειται για την αντηλιακή προστασία.

Όταν απλώνουμε αντηλιακό μόνο στο πρόσωπο και το σώμα το παιδιού, τα χείλη του μένουν ανυπεράσπιστα απέναντι στις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.

Ωστόσο, ακόμη και αν εφαρμόζετε αντηλιακό, μπορεί το παιδί να το βγάζει άθελά του όταν γλείφει τα χείλη του ασυναίσθητα.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προστατεύσετε τα χείλη του παιδιού από τον ήλιο, από την παραλία μέχρι την παιδική χαρά για ξέγνοιαστη διασκέδαση:

Lip balm με SPF

Ακριβώς όπως φροντίζετε το δέρμα του παιδιού πριν βγείτε στον ήλιο, το ίδιο πρέπει να κάνετε και με τα χείλη του. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology (AAD), διαπίστωσε ότι τα lip balms με SPF αύξησαν σημαντικά την προστασία των χειλιών από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Μην ξεχνάτε να εφαρφμόζετε τακτικά και μετά μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση. Φυσικά, μαζί με το παιδί είναι εξίσου σημαντικό να προστατεύετε και τα δικά σας χείλη.

Αν προσπερνάτε γενικά το αντηλιακό επειδή φοράτε κραγιόν ή λιπ γκλος που δεν θέλετε να το αφαιρέσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες UV θα διαπεράσουν το προϊόν αν δεν περιέχει SPF.

Καπέλο

Ένα καπέλο με φαρδύ γείσο μπορεί να σας βοηθήσει να σκιάσετε το πρόσωπο του παιδιού και να προστατεύσετε τα χείλη του από τον ήλιο. Η έρευνα δείχνει ότι, η χρήση καπέλου με γείσο τουλάχιστον 7 εκατοστών μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποσότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στο πρόσωπο και τα χείλη.

Αναζητήστε σκιά

Εάν είναι δυνατόν, παραμείνετε στη σκιά κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών ωρών της ημέρας, συνήθως από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ., καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε όλων των ειδών βλάβης από τον ήλιο.

ΠΗΓΗ