Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός από 17 έως 23 Ιουλίου

Έντεκα νέες παραγωγές φέρνει η τρίτη εβδομάδα του πλούσιου προγράμματος (Ιούλιος – Αύγουστος 2023) του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εφέτος επικεντρώνονται στο μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ξεχωριστές θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εικαστικές δράσεις και περφόρμανς, χορό και παραστάσεις για παιδιά και εφήβους θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Λάρισα, Καστοριά, Κοζάνη, Τήνο, Θεσσαλονίκη, Σπάρτη, ‘Αρτα, Αχαΐα, Δελφούς, Αρχαία Ολυμπία και Κορινθία, από τις 17 έως και τις 23 Ιουλίου 2023. Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το υπουργείο Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, στις 17 και 18 Ιουλίου το πρόγραμμα ξεκινά με τις θεατρικές παραστάσεις «Νέα Ζωή», σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντωνόπουλου στο Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, «2071», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά στην Καστοριά και «Λιγνίτη Τόπος ή Τι;» σε σκηνοθεσία Μαρίας Βαρδάκα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, στην Κοζάνη. Επίσης, η παράσταση χορού «Τα σώματα επιπλέουν στη στεριά» των Μιχάλη Καλκάνη, Δέσποινας Σανιδά-Κρεζία και Δέσποινας Χαριτωνίδη θα παρουσιαστεί στον αρχαιολογικό χώρο Ιερού Ποσειδώνα και Αμφιτρίτης στην Τήνο.

Συνεχίζουν στις 20 και 21 Ιουλίου, με τη θεατρική παράσταση «Caerus», σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Γιώργου Παπαπαύλου, Ελένης Δαφνή και Αναστασίας Στυλιανίδη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και την παράσταση χορού «Ευρώτας», σε χορογραφία Κατερίνας Σκιαδά, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης.

Ακολουθούν η παράσταση μουσικού θεάτρου «Ίσως και να είμαστε αδέρφια τελικά», σε σύλληψη, μουσική και ερμηνεία της Φένιας Παπαδόδημα, στο Γενέσιο της Θεοτόκου (Κόκκινη Εκκλησιά) στο Βουργαρέλι ‘Αρτας και η μουσική εκδήλωση «Ο έρωτας στα χρόνια της κλιματικής», σε σκηνοθεσία και κείμενα Ευά Παπαδάκη, στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας στην Αχαΐα στις 22 και 23 Ιουλίου.

Η τρίτη εβδομάδα ολοκληρώνεται στις 23 και 24 Ιουλίου με την εικαστική δράση και περφόρμανς Oh, tranquility! Penetrating the very rock, A cicada’s voice από τον πολιτιστικό οργανισμό Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) στο πρώην Περίπτερο Πικιώνη, νυν «π», στους Δελφούς, την παράσταση μουσικού θεάτρου Τσουνάμι, σε σκηνοθεσία Ελπίδας Σκούφαλου, στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας και τη γλυπτική ηχητική εγκατάσταση «Πτώση» των Coti K. και Δημήτρη Γεωργακόπουλου στο Κάστρο Ακροκορίνθου στην Κορινθία.

Πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων στην διεύθυνση digitalculture.gov.gr, nationalopera.gr

ΑΜΠΕ