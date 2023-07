Το ελληνικό σινεμά ταξιδεύει τον Αύγουστο στον κόσμο

Η ελληνική ταινία, μεγάλου και μικρού μήκους, κάνει αισθητή την παρουσία της στα κινηματογραφικά φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Σαράγεβο τον Αύγουστο, αλλά και σε αυτό της Βενετίας στην εκπνοή του καλοκαιριού, διεκδικώντας βραβεία και διακρίσεις.

Οι τρεις αυτές διεθνείς διοργανώσεις είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής με το ευρωπαϊκό κοινό, αλλά και με τους επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογράφου.

«Η επιλογή επτά ταινιών -τρεις μεγάλου μήκους και τέσσερις μικρού- σε διαγωνιστικά προγράμματα των φεστιβάλ αυτών, είναι ενδεικτική της εξωστρέφειας της σύγχρονης ελληνικής ταινίας. Κάτι που αποτελεί βασική επιδίωξη και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). Φανερώνει ωστόσο και την εμπιστοσύνη των ξένων προς το έμψυχο δυναμικό της κινηματογραφίας μας. Η ελληνική παρουσία στα φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Σαράγεβο είναι επίσης αισθητή χάρη σε τρεις διεθνείς συμπαραγωγές, στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες παραγωγοί» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

76ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο (2-12/8/2023)

Animal

Η δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους της Σοφίας Εξάρχου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Λοκάρνο ανοίγοντας το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμά του. Παραγωγοί του Animal, που έχει χρηματοδοτηθεί και από το ΕΚΚ, είναι η Μαρία Δρανδάκη και η Μαρία Κοντογιάννη.

Η μητέρα μου είναι Αγία

Η μικρού μήκους ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα Pardi di Domani – Cordi d’ autore στο οποίο επιλέγονται έργα καθιερωμένων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο. Παραγωγή – Ανάθεση 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Κωνσταντίνος Σακκάς, Delta Pi).

Scorched Earth

Η σπουδαστική ταινία της Μαρκέλας Κονταράτου, με την οποία αποφοίτησε από το London Film School, συμμετέχει στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα Pardi di Domani.

The Invisible Fight

Η μεγάλου μήκους ταινία του Εσθονού σκηνοθέτη Rainert Sarnet, η οποία διεκδικεί βραβείο στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, έχει ως συμπαραγωγό την Αμάντα Λιβανού (Neda Film).

29o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο (11-18 /8/2023)

Mέντιουμ

H δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Χριστίνας Ιωακειμίδη κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ διεκδικώντας βραβείο. Η παραγωγή είναι των Χ. Ιωκειμίδη, Λουίζου Ασλανίδη και Γιώργου Νούσια (EKSO Productions). Το Μέντιουμ έχει χρηματοδοτηθεί κα από το ΕΚΚ.

Animal

To Σαράγεβο είναι ο δεύτερος φεστιβαλικός σταθμός για την ταινία της Σοφίας Εξάρχου.

Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται

Η μικρού μήκους ταινία του Σταύρου Μαρκουλάκη διεκδικεί βραβείο στο Φεστιβάλ. Η παραγωγή είναι των Ηρακλή Μαυροειδή και Νίκου Σμπιλίρη (Blacktree Productions). Συμπαραγωγός είναι και το ΕΚΚ.

Έτοιμοι

Η μικρού μήκους ταινία animation της Ειρήνης Βιανέλλη διεκδικεί και αυτή βραβείο στο Φεστιβάλ. Η παραγωγή είναι της Δανάης Σπαθάρα (Heretic). Συμπαραγωγός είναι και το ΕΚΚ.

Η μητέρα μου είναι Αγία

Το Σαράγεβο είναι ο δεύτερος φεστιβαλικός σταθμός και για την ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα, ο οποίος διεκδικεί και εδώ βραβείο.

Day of the Tiger

Η ταινία μεγάλου μήκους του Ρουμάνου σκηνοθέτη Andrei Tanase, η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής του ΕΚΚ, διεκδικεί βραβείο στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Είναι συμπαραγωγή Ρουμανίας, Γαλλίας και Ελλάδας (Graal).

Requiem to the Hot Days of Summer

Το ντοκιμαντέρ του Γεωργιανού σκηνοθέτη Giorgi Parkosadze συμμετέχει στο αντίστοιχο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Είναι συμπαραγωγή Γεωργίας και Ελλάδας (‘Αγγελος Τσαούσης, Filmografik).

80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας- 20th Giornate Degli Autori (30/8 – 9/9/2023)

Το καλοκαίρι της Κάρμεν

Η μεγάλου μήκους ταινία του Ζαχαρία Μαυροειδή κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο παράλληλο διαγωνιστικό πρόγραμμα Giornate Degli Autori, στο πλαίσιο του 80ου Φεστιβάλ Βενετίας. Παραγωγός είναι η Ιωάννα Μπολομύτη (Atalante Productions). Συμπαραγωγός είναι και το ΕΚΚ.

ΑΜΠΕ