Οι βιταμίνες που χρειαζόμαστε τις ημέρες του καύσωνα

Τις… καυτές ημέρες του καύσωνα εκτός της καλής ενυδάτωσης του οργανισμού μας, με νερό, φρούτα και λαχανικά, χρειαζόμαστε και βιταμίνες. Λόγω της έντονης εφίδρωσης εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, το σώμα μας “χάνει” βιταμίνες. Αυτές λοιπόν, πρέπει να αναπληρώσουμε προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε θέματα υγείας, από τον καύσωνα, την απώλεια όρεξης και διάθεσης.

Εμείς συγκεντρώσαμε τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε τις θερμές μέρες του καλοκαιριού, τις οποίες διανύουμε και σας τις παρουσιάζουμε:

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, είναι απαραίτητη και για το καλοκαίρι. Η λήψη της, βοηθά το σώμα να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες, αποτρέποντας σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από την υπερβολική ζέστη, όπως θερμοπληξία και εξανθήματα. Το ασκορβικό οξύ έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην υποστήριξη των ιδρωτοποιών αδένων και στην πρόληψη της εξουθένωσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η βιταμίνη C, ένα βασικό αντιοξειδωτικό, προστατεύει επίσης το δέρμα από τις βλάβες του ήλιου και βελτιώνει την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα. Το καλοκαίρι, η προσθήκη φρούτων στη διατροφή σας μπορεί να προσφέρει υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C. Επίσης, μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνη C μέσω κάποιου συμπληρώματος.

Βιταμίνη D

Αν είναι χαμηλά τα επίπεδα βιταμίνης D3, τότε αυτό σημαίνει χαμηλά επίπεδα υγρασίας στο δέρμα. Η ιδανική ποσότητα βιταμίνης D θα απορροφηθεί από το δέρμα, έτσι ώστε το σώμα να ενυδατωθεί. Η βιταμίνη D έχει τη δυνατότητα να συντεθεί στον οργανισμό, όταν εκθέτεις τον εαυτό σου στην ηλιακή ακτινοβολία. Βοηθάει στην ανάπτυξη του πάχους του δέρματος κάτι που ισοδυναμεί με λιγότερες ρυτίδες

Η καθόλου έκθεση στον ήλιο (λιγότερο δηλαδή από 10-15 λεπτά την ημέρα) οδηγεί στην έλλειψη Βιταμίνης D. Από την άλλη η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε καρκίνο του δέρματος. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται μια ισορροπημένη έκθεση στον ήλιο σε συνδυασμό με ένα συμπλήρωμα Βιταμίνης D.

Βιταμίνη Ε

Έχει αντιοξειδωτικά οφέλη που βοηθούν στην προστασία του δέρματος από τις ακτίνες UV, όταν τη χρησιμοποιείς τοπικά, πριν την έκθεση στον ήλιο και πριν βάλεις αντιηλιακό αλλά και αμέσως μετά την έκθεση.

Βοηθάει στη μείωση των εποχιακών και καλοκαιρινών αλλεργικών αντιδράσεων (ιδιαίτερα των ρινικών) αλλά και του άσθματος.

Σύμπλεγμα Βιταμινών Β

Οι βιταμίνες Β είναι απαραίτητες όλο το χρόνο, αλλά υπάρχουν επιπλέον λόγοι που έχουν αξία τους καλοκαιρινούς μήνες. Θυμηθείτε, ότι αν και μπορείτε να λαμβάνετε βιταμίνες Β ανεξάρτητα, είναι καλύτερο να τις λαμβάνετε ως σύμπλεγμα για την υποστήριξη του οργανισμού σας.

Η Β1 βοηθά στην πέψη και την παραγωγή ενέργειας. Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη θειαμίνη όταν καταναλώνουμε περισσότερο αλκοόλ. Η Β2 είναι πολύτιμη για την υποστήριξη των ματιών, του δέρματος και των νυχιών όταν περνάμε περισσότερο χρόνο στον ήλιο. Η Β5 είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια του στρες και όπως πολλές βιταμίνες Β παίζει ρόλο στην παραγωγή ενέργειας.

Βιταμίνη Α

Συντελεί στη γρηγορότερη επαναφορά του δέρματος από ηλιακά εγκαύματα. Μπλοκάρει τη φωτογήρανση, και βοηθάει στην ανασύσταση του κολλαγόνου του δέρματος και της ελαστίνης (ειδικά για το καλοκαίρι σου συστήνουμε να χρησιμοποιείς κρέμες που περιέχουν ρετινόλη).

Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι που κατανάλωναν καθημερινά συμπληρώματα βιταμίνης Α είχαν 60% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μελάνωμα από ότι αυτοί που δεν κατανάλωναν.