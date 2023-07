Ματ Ντέιμον: Γιατί λέει πως το φιλί με την Σκάρλετ Γιόχανσον «ήταν κόλαση»

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Oppenheimer Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι «σφράγισε» τα χείλη του με την πρώην συμπρωταγωνίστρια του Σκάρλετ Γιόχνανσον κατά τη διάρκεια συνέντευξής του για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο ηθοποιός που συνομιλούσε στο «Agree to Disagree» για το LADBible με την συμπρωταγωνίστριά του Έμιλι Μπλαντ ρωτήθηκε αν πρέπει ή δεν πρέπει να πεις σε κάποιον ότι έχει κακή αναπνοή.

Η Μπλαντ και ο Ντέιμον απάντησαν ότι πρέπει πάντα να λες σε κάποιον αν μυρίζει η αναπνοή του. Όπως είπε η Μπλαντ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το λες κατά τη διάρκεια γυρισμάτων «προσωπικών σκηνών» με συμπρωταγωνιστές.

«Υπάρχει ένα εθιμοτυπικό» είπε αρχικά η Μπλαντ για να συνεχίσει: «Πρέπει να βουρτσίζεις τα δόντια σου, να χρησιμοποιείς στοματικό διάλυμα και να κολλάς τσίχλα στον ουρανίσκο σου».

Η συζήτηση μάλιστα ξύπνησε… μνήμες στον Ντέιμον ο οποίος θυμήθηκε πως ήταν όταν φίλησε την Γιόχανσον στα γυρίσματα της ταινίας We Bought a Zoo.

«Έπρεπε να φιλήσω τη Σκάρλετ Γιόχανσον», αστειεύτηκε ο Ντέιμον. «Μπορείτε να φανταστείτε πόσο φρικτό ήταν αυτό για μένα;»

[Matt Damon Says ‘It Was Hell’ Kissing Scarlett Johansson After She Ate An Onion Sandwich]

Και συνέχισε: «Ήταν κόλαση! Αυτό που συνέβη ήταν ότι κάναμε ένα γύρισμα πριν το μεσημεριανό γεύμα και ήταν αυτό το ωραίο μικρό δίλεπτο γύρισμα που κατέληξε στο φιλί, και ήταν πραγματικά καλό. Πήγαμε για φαγητό. Και εκείνη και εγώ νομίζαμε ότι είχε τελειώσει και έφαγε, σάντουιτς με κρεμμύδι για μεσημεριανό».

«Ήρθε μέσα και ο σκηνοθέτης, ο Κάμερον Κρόου είχε στήσει την κάμερα, και έπρεπε να κάνουμε ένα γύρισμα με το φιλί. Και τότε λέει η Σκάρλετ: Ω, σκ…! Έφαγα ένα σάντουιτς με κρεμμύδι».

Σύμφωνα πάντως με τον Ντέιμον η αναπνοή της Γιόχανσον εξακολουθούσε να μυρίζει «σαν τριαντάφυλλο».

https://www.protothema.gr/