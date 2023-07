Γιώργος Λιανός για τα spoiler του Survivor All Star: «Κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους»

Στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Yes» μίλησε ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξυ άλλων στο Survivor all Star και στα spoilers που κυκλοφορούσαν, ενώ αποκάλυψε πως δεν έχει καμία καμία συζήτηση ακόμα για την ερχόμενη σεζόν.

«Όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα γίνει All Star με έπιασε πονοκέφαλος. Φέτος ήταν δύσκολα στο Survivor γιατί οι παίκτες είναι έμπειροι. Λυσσάξατε όλοι φέτος να μαθαίνετε spoilers και είναι κρίμα γιατί κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Η παραγωγή δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει καταλάβει από πού είναι τα spoilers, αλλά δείχνει μια ανοχή, γιατί αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Όσο εσείς παίρνετε τηλέφωνο, κάποιος θα βρεθεί να απαντήσει», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Όσον αφορά το τηλεοπτικό του μέλλον: «Απ΄ όσο ξέρω δεν θα δούμε φέτος “The Voice”, δεν θα ενεργοποιηθεί στο πρώτο μισό της σεζόν. Δεν έχω 100% ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Στη Φαίη; τι να κάνω στη Φαίη; Όχι παιδιά να είστε καλά. Τέτοια πρόταση δεν έχω δεχτεί. Έχω άλλα πράγματα εγώ που κάνω. Έχω τελειώσει με τα πρωινά εδώ και χρόνια. Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα για το “I am celebrity, get me out of here”. Δεν έχω συζητήσει τίποτα».

