Οι Ιάπωνες κάνουν μαθήματα για να θυμηθούν πώς να χαμογελούν μετά τις μάσκες

Μετά από τρία χρόνια κορωνοϊού και αναγκαστικής χρήσης μάσκας, κάποιοι Ιάπωνες στρέφονται σε ειδικούς για να ξαναμάθουν να χαμογελούν, χωρίς να δείχνουν τουλάχιστον αμήχανοι.

Αν και στην Ιαπωνία η μάσκα χρησιμοποιείτο και εκτός πλαισίου Covid, μετά την άρση της επίσημης σύστασης χρήσης της, πολλοί παραδέχονται πως αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην ιδέα των ακάλυπτων προσώπων τους, με κάποιους να παραδέχονται πως έχουν ξεχάσει πώς να χαμογελούν.

Did COVID mask requirements make you forget how to smile? Then this course could be just what you need 😃 pic.twitter.com/a1jb7EeFET

