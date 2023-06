Από μάγειρας σε σφαγέα: Ποιος είναι ο μισθοφόρος που θέλει να αποκαθηλώσει τον Πούτιν

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ήταν κάποτε τόσο κοντά στον Ρώσο πρόεδρο που απέκτησε το παρατσούκλι «σεφ του Πούτιν». Αυτό, όμως, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες.

Πλέον, η ρωσική γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «ένοπλη εξέγερση» σε βάρος του Γεβγκένι Πριγκόζιν, καθώς ο δεύτερος έχει φτάσει στην πόλη Ροστόφ και απειλεί να μεταβεί στη Μόσχα, αν δεν γίνουν όσα ζητά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάσταση στη Ρωσία είναι εξαιρετικά θολή αυτή τη στιγμή λόγω των χειραγωγούμενων ΜΜΕ.

Η αφετηρία του Πριγκόζιν είναι μυστηριώδης, αλλά είναι γνωστό ότι τον έστειλαν στη φυλακή το 1981 για μια σειρά από εγκλήματα. Μεταξύ άλλων, είχε κλέψει από μια γυναίκα τις μπότες και τα σκουλαρίκια της.

Yevgeny Prigozhin speaking once again from the Southern Military District Headquarters in the City of Rostov-on-Don, stating that Wagner has Occupied all of the Military Installations across the City including the Airfield to insure that the Russian Air Force is Attacking the… pic.twitter.com/S3krmZqEg6

— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023