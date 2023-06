Ανταρσία στη Ρωσία: Viral η φωτογραφία που δείχνει ζευγάρι που μόλις παντρεύτηκε δίπλα σε στρατεύματα

Εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ του ρωσικού στρατού και της μισθοφορικής ομάδας Wagner, η ζωή στη Ρωσία φαίνεται να συνεχίζεται κανονικά (για ορισμένου). Παρά τις κλιμακούμενες εντάσεις και την κήρυξη εμφυλίου πολέμου από την Ομάδα Wagner κατά του ρωσικού στρατού και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, οι καθημερινές δραστηριότητες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Από τις χαρούμενες γαμήλιες τελετές μέχρι τις εκδηλώσεις ορόσημο για την αποφοίτηση, οι Ρώσοι επέδειξαν ανθεκτικότητα και ακλόνητη προσήλωση στις συνήθεις συνήθειές τους.

Εν μέσω δημοσιευμάτων που έκαναν εικασίες για την ανάδυση ενός εμφυλίου πολέμου στο εσωτερικό της χώρας, οι σκηνές στο Ροστόφ έδιναν μια αντίθετη εικόνα. Παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, οι άνθρωποι στη Ρωσία συνέχισαν την καθημερινή τους ζωή, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη αίσθηση κανονικότητας εν μέσω της αναταραχής. Σε διάφορες περιοχές, όπως το Ροστόφ, παρατηρήθηκαν άτομα να επιδίδονται σε συνηθισμένες δραστηριότητες, ενώ είχαν υπόψη τους την τεταμένη κατάσταση που τους περιέβαλλε.

Civilians who are caught between #Wagner and approaching #Russian military are taking matters in their own hands. They are surrounding the Wagner vehicles, hang Russian flags and in all ways trying to convince the fighters to stand down peacefully. pic.twitter.com/pfT2tjUKbl

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) June 24, 2023