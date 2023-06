Αίγυπτος: Καρχαρίας επιτέθηκε και σκότωσε Ρώσο

Ένας 24χρονος Ρώσος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοικτά της Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό προξενείο στην πόλη της Αιγύπτου.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, το προξενείο εφιστά την προσοχή στους Ρώσους τουρίστες να είναι προσεκτικοί όταν κολυμπούν σε επικίνδυνες περιοχές και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των κατά τόπους αρχών.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS διευκρίνισε ότι το θύμα ήταν Ρώσος, γεννηθείς το 1999, ο οποίος είχε μετακομίσει στην Αίγυπτο και δεν βρισκόταν στην περιοχή για τουρισμό.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια του Ρώσου να ξεφύγει από τα σαγόνια του κήτους, κάτι που στάθηκε αδύνατο ενώ τα νερά της θάλασσας βάφθηκαν κόκκινα. Ακούγονται λουόμενοι να ουρλιάζουν ενώ ένα πλοιάριο σπεύδει στο σημείο.

