Τζόκοβιτς: Τα 12 ρεκόρ που τον κάνουν κορυφαίο των κορυφαίων

Η συζήτηση έχει «ανάψει». Είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο κορυφαίος παίκτης που εμφανίστηκε στο τένις; Μπορεί να ειπωθούν αρκετά. Για πολλούς. Αλλά τα γεγονότα μάλλον δεν σηκώνουν αμφισβήτηση. Ιδού, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, μια αλυσίδα αποδείξεων πως ο Νόλε είναι ο καλύτερος όλων στην ιστορία!

Ο τίτλος που κατέκτησε στο πρόσφατο Ρολάν Γκαρός, απλά επιβεβαιώνει την κλάση του Σέρβου. Εφτασε τα 23 Γκραν Σλαμ, αφήνοντας πίσω τον λαβωμένο Ράφα Ναδάλ με 22, ενώ ο Φέντερερ που έχει αποσυρθεί έμεινε στους 20 τίτλους. Και μπροστά έχει την πρόκληση του Γουίμπλεντον και του αμερικάνικου όπεν ο Τζόκοβιτς…

Είναι ο μοναδικός που έχει κερδίσει τουλάχιστον τρεις φορές τα μεγάλα τουρνουά. Πανηγύρισε το Australian Open 10 φορές, τρεις το Roland Garros, επτά το Wimbledon και τρεις το US Open.

Είναι ο τενίστας με τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ξεπέρασε το ρεκόρ του Φέντερερ με 310 εβδομάδες στην κορυφή στις 8 Μαρτίου 2021 και ήδη είναι 387 εβδομάδες και επειδή επέστρεψε στην κορυφή, το νούμερο θα αυξηθεί! Ο Ναδάλ βρίσκεται στις 209 εβδομάδες. Να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς το πέτυχε αυτό μολονότι δεν συγκέντρωσε βαθμούς στο τελευταίο Wimbledon, παρά τη νίκη του, λόγω του μποϊκοτάζ Ρώσων και Λευκορώσων τενιστών. Παράλληλα, δεν ήταν στο τελευταίο US Open γιατί δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού. Και ακόμη έχασε τους βαθμούς από τα τέσσερα Masters 1000 όπως ήταν το Μόντρεαλ, το Σινσινάτι, το Indian Wells και το Μαϊάμι.

Εχει το ρεκόρ πόντων μίας σεζόν. Ήταν το 2015 όταν ο Νόβακ πέτυχε ένα ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσει στο μέλλον. Συγκέντρωσε 16.785 βαθμούς και αυτό προέκυψε ύστερα από 11 τίτλους: Australian Open, Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντερ Κάρλο, Ρώμη, Wimbledon, US Open, Πεκίνο, Σαγκάη, Παρίσι -Μπερσύ και Masters Cup.

Και ακόμη: πρώτη θέση στα Masters 1.000. Ολοι στην κοινωνία του τένις αντιλαμβάνονται πως το άθλημα δεν είναι μόνο τα τέσσερα Γκραν Σλαμ. Επονται τα εννέα τουρνουά κατηγορίας Masters 1.000 που ανοίγουν σαν βεντάλια τα δρώμενα στα κορτ. Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει 38, δύο παραπάνω από τον Ναδάλ, ενώ ο Φέντερερ έχει 28.

Είναι ο μόνος με εννέα πρωτιές σε Masters 1.000. Το 2015 πρόσθεσε τα έξι από τα εννέα. Από τον Ναδάλ λείπει το Μαϊάμι, η Σαγκάη και το Παρίσι-Μπερσί. Ο Φέντερερ δεν έχει το Μόντε Κάρλο και τη Ρώμη.

Επιπλέον, ο Νόλε είναι ο πρωταθλητής με 11 τίτλους κερδισμένους πάνω από τα τριάντα χρόνια. Στο Ρολάν Γκαρός κέρδισε τον ενδέκατο τίτλο Γκραν Σλαμ σε ηλικία ….προχωρημένη, δηλαδή 36 ετών και 20 ημερών. Ο Ναδάλ έχει πάρει οκτώ Γκραν Σλαμ μετά τα 30 του χρόνια και τέσσερα ο Φέντερερ.

Είναι ο βασιλιάς των τελικών του ATP. Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει το ATP Masters Cup σε συνολικά έξι περιπτώσεις, ισοφαρίζοντας τον Ρότζερ Φέντερερ.

Τι άλλο; Κυριαρχεί απέναντι στους δύο βασικούς αντιπάλους του. Με τον Ελβετό τενίστα είχε σκορ 27-23 και με τον Ναδάλ 30-29.

Ένα άλλο που εντυπωσιάζει είναι και το γεγονός πως έχει κερδίσει 1.058 από τους 1.268 αγώνες που παίχτηκαν. Αυτό του δίνει ποσοστό επιτυχίας 83,43%. Ο Ναδάλ είναι δεύτερος σε αυτή την κατάταξη με 1.068 νίκες και 220 ήττες, που σημαίνει ποσοστό αποτελεσματικότητας 82,9%.

Ο Τζόκοβιτς έχει ρεκόρ 245 νίκες και 109 ήττες έναντι της πρώτης δεκάδας της κατάταξης. Αυτό σημαίνει ποσοστό αποτελεσματικότητας 69,20 %. Ο Ναδάλ έχει 186 νίκες και 102 ήττες, με ποσοστό 64,58 %.

Είναι τέλος, ο …γηραιότερος πρωταθλητής του Ρολάν Γκαρός. Ο Τζόκοβιτς πήρε από τον Ναδάλ στο Παρίσι ένα από τα σπουδαία ρεκόρ του Ισπανού. Υψωσε στον γαλλικό ουρανό το τρόπαιο όντας 36 ετών και 20 ημερών , ενώ ο Ναδάλ την τελευταία του φορά ήταν 36 ετών και δύο ημερών.