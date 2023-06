Μπενζεμά: Η Αλ Ιτιχάντ ανακοίνωσε την απόκτησή του με εντυπωσιακό καλωσόρισμα

Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια που ήταν κάτοικος “Μπερναμπέου” και έγινε θρύλος της Ρεάλ, φτάνοντας με τα γκολ του στη 2η θέση των σκόρερ όλων των εποχών των Μαδριλένων, ο Καρίμ Μπενζεμά πέταξε για άλλες ποδοσφαιρικές πολιτείες και από το βράδυ της Τρίτης (06/06) έχει κάθε λόγο να αισθάνεται… Σαουδάραβας.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023